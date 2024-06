Este lunes, Podemos apadrinó unas jornadas en el Congreso de los Diputados tituladas Defensa de Palestina y criminalización en Europa en las que se pidió abiertamente la liquidación de Israel y en las que llegaron a elogiarse los salvajes atentados terroristas del 7-O, decenas de cuyas víctimas siguen secuestradas en Gaza.

Entre los invitados que hablaron en la Sala Campoamor estuvo Jaldía Abubakra, del denominado Movimiento de Mujeres palestinas Al Karama, y que defendió abiertamente tanto los atentados del 7 de octubre como la "lucha" contra Israel, al que pidió eliminar.

Abubakra se refirió a "la valiente iniciativa de la resistencia palestina el 7 de octubre" celebrando que se haya conseguido "hacer tambalear" al ejército israelí y que "la gente se pregunte qué está pasando". "Es bueno porque ha hecho que la gente busque información, que haya debate", que "se apoye la lucha", indicó sobre lo ocurrido y los meses de intervención israelí en Gaza, negando además las imágenes y los testimonios desde Israel sobre lo que pasó. "El primer mes todos recordamos cómo nos bombardearon los medios con que esto es un ataque terrorista", dijo en unas repugnantes declaraciones calificando la información como "propaganda sionista". "Creo que después del 7 de octubre la conciencia social de la gente, sobre todo de las bases, desde abajo, no va a volver como antes", añadió augurando que no se va a "volver a criminalizar la violencia revolucionaria". "El estado de Israel no tiene derecho a existir", zanjó recordando lo que significa el lema "desde el río hasta el mar".

En el acto también participó Ione Belarra, que volvió a exigir al Gobierno que corte "todas las relaciones comerciales y diplomáticas con el Estado genocida de Israel" y "acordar un embargo de armas". Proclamó la "solidaridad total" con Palestina de "la gente decente, la gente trabajadora" y llamó "asesino de niños y de niñas" al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.