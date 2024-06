Detienen a un empleado del Hospital Veterinario de la Complutense por mantener sexo con una cabra

El Hospital Veterinario de la Universidad Complutense se ha visto salpicado por un caso sórdido. La Policía Nacional ha detenido a un empleado de la limpieza por practicar sexo con una cabra que se encontraba ingresada en el centro por una infección. El empleado en cuestión es un varón de 43 años que sufre una pequeña discapacidad, según ha publicado el diario El Mundo.

El pasado 25 de mayo una estudiante avisó a los responsables del centro veterinario de que había visto como un trabajador de la limpieza hacía posturas raras con una cabra hospitalizada, cuenta Europa Press. La directora del Hospital Veterinario denunció a la Policía Nacional la posible agresión a la cabra a la que tras realizarle una citología vaginal observaron en su aparato reproductor "estructuras compatibles con espermatozoides". Los restos biológicos encontrados en la vagina de la cabra correspondían al empleado de la limpieza que fue detenido el día 28 de mayo acusado de un delito de maltrato animal.

La versión del dueño de la cabra

Libertad Digital ha podido hablar con el abogado Francisco José González, fundador del Santuario Dharma en el que nació la cabra a la que llama Clara. El animal es "de las pocas cabras que nació en este santuario" que cuenta con unos 100 animales, la mayoría de granja y rescatados por tener problemas de salud. González ha contado que el ingreso en el Hospital Veterinario de la Complutense se debía a "una infección" y no "por un problema en las articulaciones" como han publicado otros medios. La cabra sigue ingresada en el centro veterinario.

La cabra 'Clara' en el Santuario Dharma antes de ser ingresada | Santuario Dharma

Ha explicado que se enteró cuando fue "a llevar otra cabra macho a castrar" ya que él, asegura, suele recurrir a este Hospital Veterinario para tratar a los animales de su santuario. "Me reunieron allí los responsables del centro, hablaron conmigo y me explicaron todo lo que había sucedido" y que primero sintió "miedo porque no suelen reunirme cuando voy allí y sabía que algo había pasado", ha contado. El abogado ha señalado que "cuando me lo contaron me dio mucha rabia que alguien hubiera abusado de Clara. Ha crecido conmigo, siempre ha estado bien, ha sido respetada y no pude protegerla de esto". "Me dio mucho asco y vergüenza de que alguien haga cosas así", ha añadido.

El dueño del Santuario Dharma, que está en la provincia de Cáceres, ha dicho a LD que "la cabra está bien" y que estuvo "con ella justo antes de saber lo que había pasado y después también". Sobre si emprenderá alguna acción legal contra el agresor ha dicho que ya "la han emprendido ellos", por los responsables del Hospital Veterinario, y que "se va a personar en la causa como acusación particular con la ayuda de la red española de abogacía animalista a la que pertenece y Fadaa".