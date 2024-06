La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial se reunirá de forma extraordinaria el próximo lunes para pronunciarse sobre las últimas manifestaciones públicas que pueden afectar a la independencia judicial. Así lo ha anunciado el organismo en respuesta a la escalada de declaraciones del Gobierno contra las decisiones del juez Peinado que investiga a Begoña Gómez y que acaba de citarla a declarar. La reunión se celebrará el próximo día 10 a las 10 horas.

La decisión de citar como investigada a Begoña Gómez llevó a Pedro Sánchez a escribir una segunda carta en la que tachaba de "extraña" la decisión por llegar en campaña. Idéntico argumento utilizaron ministros como Pilar Alegría o la también candidata a las europeas Teresa Ribera, que en cada entrevista ha tachado de "burda" o "extraña" la citación y que incluso ha apuntado a la existencia de "una campaña orquestada para sacar de Moncloa al presidente legítimo de este país".

La misma Ribera ha insistido en varias entrevistas en que el juez ha citado a Gómez "con un mes de antelación y tres días antes del cierre de campaña" y cuando "aparentemente no hay nada más". Por su parte, Pedro Sánchez en su carta tras la citación de su esposa, dijo que el juez Juan Carlos Peinado no ha seguido la regla no escrita "de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos. En este caso, resulta evidente que esta práctica no se ha respetado", decía el presidente, que dejaba "al lector extraer sus propias conclusiones" dando a entender que el juez estaba tratando de interferir en las elecciones.