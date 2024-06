Begoña Gómez se ha quedado con el software de la Universidad Complutense –pagado por Indra, Telefónica, Google y los fondos de un concurso público–, valorado en al menos 215.000 euros. Lo ha registrado a nombre de su sociedad Transforma TSC, con lo que el negocio logrado a través de su utilización y captación de clientes ya puede ser oficialmente para ella. La empresa de la mujer del presidente del Gobierno fue creada hace cerca de medio año para ofrecer servicios de consultoría a las pymes. Y en esa estrategia, el software es un reclamo decisivo. En primer lugar porque ya ha sido lanzado con los medios de la mayor universidad pública de España. En segundo lugar, porque es un sistema que permite justificar el cumplimiento de los requisitos de la Agenda 2030, justo la mayor fuente de obtención de subvenciones públicas en este momento.

El objetivo final de la sociedad de Begoña Gómez y su software pasa por cumplir los denominados ODS (objetivos de desarrollo sostenible). Y hacerlo como vía para acceder a financiación e inversores privados y fondos públicos. Traducido, que el software en cuestión es un reclamo para pasar por la sociedad de Begoña Gómez con el objetivo de lograr fondos de los que reparte la UE, por mediación del Gobierno de España o directamente el Gobierno de Pedro Sánchez.

La firma de Begoña Gómez está domiciliada en un espacio de coworking, con lo que los gastos de ubicación no son especialmente elevados. Más bien lo contrario. Dicho de otra manera: su atractivo consiste en la posibilidad de relanzar el negocio gracias a los consejo de Begoña Gómez en un mercado en el que buena parte del negocio se encuentra en los fondos públicos.

Transforma TSC fue inscrita en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) como una sociedad limitada el pasado 12 de diciembre. Figura en la categoría de consultoras y explica en su web que "el uso de este software no tiene coste, y puede ser utilizada por cualquier empresa que quiera transitar el camino hacia la sostenibilidad. Además, tanto la Universidad Complutense de Madrid como el resto de sus colaboradores llevan a cabo su gestión sin ningún ánimo de lucro". Pero eso no significa que una vez analizada la situación de cada uno no se pueda pasar por la consultora para lograr cumplir los ODS y posicionarse entre las empresas que pueden acceder a fondos privados o públicos.

"Gracias a la aplicación de los objetivos que te ofrece nuestra herramienta, tendrás una mayor facilidad para acceder al crédito y a nuevos inversiones tanto en la financiación tradicional como alternativa", señala la promoción de la sociedad.

Hay que recordar que Begoña Gómez ha promocionado ya abiertamente su labor asesora en materia de fondos públicos de los que concede su marido y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Libertad Digital ha publicado ya vídeos de la propia Begoña Gómez reconociendo ante un foro de empresarios de toda Hispanoamérica que usa la cátedra de la Universidad pública Complutense —a la que ha accedido pese a no tener carrera universitaria oficial— para asesorar allí a empresas: en una sede pública pagada para labores académicas.

Las frases de la mujer del presidente, lanzadas en mayo de 2022 en Punta Cana, son esclarecedoras de la red de negocios montada por Begoña Gómez. "Desde la cátedra y desde la propia disciplina que tenemos en la Universidad Complutense lo que hacemos con las empresas es analizar cuál es su propósito. Analizar y diseñarlo… cómo aportan a los objetivos de desarrollo sostenible, porque hay un mantra en el mercado que es cómo me identifico con los 17 objetivos de desarrollo sostenible", señaló en su intervención en una mesa redonda.