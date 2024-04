Begoña Gómez usó su cátedra regalada en la Complutense para asesorar a empresas

Begoña Gómez ha aprovechado su campaña de promoción entre empresarios internacionales, en la que ha llegado a contar con el apoyo de la que fuera ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y el que lo es ahora, Jordi Hereu. Lo hizo en 2021 y lo reforzó en 2022 en los actos de Ceapi en República Dominicana. De hecho, se empeñó tanto en promocionar su labor asesora en materia de fondos públicos de los que concede su marido y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dio demasiados detalles de su red.

El vídeo que hoy reproduce Libertad Digital muestra a Begoña Gómez reconociendo ante un foro de empresarios de toda Hispanoamérica que usa la cátedra de la Universidad pública Complutense —a la que ha accedido pese a no tener carrera universitaria oficial— para asesorar allí a empresas: en una sede pública pagada para labores académicas.

Las frases de la mujer del presidente, lanzadas en mayo de 2022 en Punta Cana, son esclarecedoras de la red de negocios montada por Begoña Gómez. "Desde la cátedra y desde la propia disciplina que tenemos en la Universidad Complutense lo que hacemos con las empresas es analizar cuál es su propósito. Analizar y diseñarlo… cómo aportan a los objetivos de desarrollo sostenible, porque hay un mantra en el mercado que es cómo me identifico con los 17 objetivos de desarrollo sostenible", señaló en su intervención en una mesa redonda.

La frase no sólo reconoce un desarrollo de una labor de asesoría desde una cátedra construida en la mayor universidad pública de España, sino que, además, deja claro que esa asesoría se centraba en una materia en la que el Gobierno de su marido no ha dejado de conceder subvenciones: los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. El Gobierno, de hecho, cuenta con un departamento expresa en esa materia.

"Pero es que uno no se tiene que identificar, tiene que saber a cuál aportar", prosiguió en su intervención la mujer del presidente, "y ya os digo que en las diferentes empresas con las que hemos trabajado nunca puedes aportar a más de tres. Aportar es mejorar, mejorar respecto del desafío al que te enfrentas porque sí es cierto que no puede haber y no habrá empresas exitosas cuando tu entorno social de manera continuada es estresado". Más allá de las afirmaciones sin un claro sentido, lo que queda claro es el desarrollo de una labor de asesoría con "las diferentes empresas con las que hemos trabajado", como afirma Begoña Gómez.

La intervención siguió dando más detalles: "Anteriormente también comentábamos que los desafíos que han venido sucediéndose lo que nos marcan es que hay una geopolítica y que hay también un cambio climático que nos llevan a que esos desafíos continúen", señaló Gómez, recalcando que sus servicios seguirán siendo necesarios. "Si esos desafíos continúan, la empresa que esté mirando al entorno, tendrá una mayor capacidad de reacción", sentenció. "Si nosotros nos ponemos las gafas de impacto como empresa vamos a ganar mucho porque hay una parte de ese público que va a favorecer a esa empresa que está incorporando esa prespectiva [sic] de género… y podríamos ir a CO2, al reciclaje, los residuos… hay muchísimos desafíos", añadió, dejando claro que el objetivo era salir ganando y extender esa ganancia a todas las materias de regulación progresista-woke implantadas en España por el Gobierno de su marido. "Yo os animo a todos a desarrollar esa estrategia de una manera transversal en la compañía", sentenció ante los empresarios.

La captación de fondos públicos desaparece de la publicidad

Hay que recordar que el Gobierno asegura que no hay ningún problema en que la mujer del presidente, Begoña Gómez, tenga sus negocios. Que no pasa nada por que asesore a empresas en la captación de fondos públicos de los que asigna el Gobierno de su marido. Y que es normal que mantenga una relación desde un máster de universidad pública, sin tener titulación universitaria, remitiendo cartas de recomendación para concursos de dinero público para favorecer a personas o empresas que, a su vez, la ayudan en su actividad profesional. Pero, mientras defienden esa postura para evitar la crítica a la mujer del presidente y al propio Sánchez, la publicidad digital del máster de Begoña Gómez ha cambiado. Antes publicitaba sus habilidades en la captación de "fondos públicos". Y ahora ya no. Así ha ocurrido con la publicidad de la Universidad Complutense, que ha ido cambiando. Y lo ha hecho para eliminar un concepto: "La captación de fondos públicos".

Las dos presentaciones publicadas ya por Libertad Digital recogen distintos momentos del lanzamiento del máster que dirige Begoña Gómez en esta universidad —pese a carecer de titulación universitaria oficial—. En la primera de ellas se puede ver con claridad el nombre del máster: "Máster de Formación Permanente en Dirección de Fundraising Público y Privado en Organizaciones sin Ánimo de Lucro". El término "público" aparece sin ningún tipo de disimulo. Y eso que el término "fundraising" implica ya la captación de fondos, ya sean públicos o privados, para financiar las actividades de entidades sin ánimo de lucro: "Dichos recursos suelen ser eminentemente financieros, dinero, aunque también puede tratarse de otro tipo de bienes o derechos", tal y como lo define el estudio sobre esta materia del BBVA.

Otra de las inscripciones internas de aquella época confirmaba el subrayado de los fondos "públicos": "Máster Propio en Dirección de Fundraising Público y Privado en

Organizaciones sin Animo de Lucro", señalaba en el mismo lugar de la web de la universidad en el que se destacaba la presencia de "Begoña Gómez Fernández. Codirectora del máster". Pero algo ha debido llevar a pensar que era mejor no remarcar el término "público" porque, lo cierto, es que en la siguiente promoción se puede observar como esa referencia desaparece: "Máster en dirección de captación de fondos para (fundraising) ONL. Título Propio Universidad Complutense de Madrid". Eso sí, allí mismo se puede confirmar el nombre del mail que usa Begoña Gómez para sus contactos profesionales: "Dirección. Begoña Gómez Fernández. bego.fundraiser". O, lo que es lo mismo: Bego, conseguidora de fondos.

Ahora sabemos que, no sólo es que se asesorara en captación de fondos públicos por parte de "Bego. Conseguidora de fondos" —tal y como firmaba en su mail de la universidad Begoña Gómez—. Es que se asesoraba haciendo uso de la cátedra de la mayor universidad pública de España.