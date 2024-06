El CGPJ pacta una declaración conjunta contra los ataques de Sánchez a la justicia por la citación de Begoña Gómez

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha pactado emitir una declaración institucional conjunta contra los ataques del presidente del Gobierno Pedro Sánchez a la justicia.

La Comisión Permanente del CGPJ acordó reunirse de forma extraordinaria este lunes para pronunciarse sobre las últimas manifestaciones públicas que podían afectar a la independencia judicial. Así lo anunciaba la semana pasada el organismo en respuesta a la escalada de declaraciones de Sánchez y de otros ministros socialistas contra las decisiones del titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez por delitos de tráfico de influencias y corrupción entre particulares.

Fuentes del CGPJ consultadas por Libertad Digital afirman que "la Comisión Permanente del CGPJ formada por los 3 vocales conservadores José Antonio Ballestero, Carmen Llombart y María Ángeles Carmona; los 3 vocales izquierdistas Roser Bach, Mar Cabrejas y Pilar Sepúlveda; así como por el presidente suplente Vicente Guilarte ha acordado por unanimidad emitir este lunes una declaración institucional contra los ataques de Sánchez a la justicia".

"El texto ya está acordado e inicialmente se iba a conocer el jueves. Sin embargo, se negoció que no saliera hasta este lunes para que el CGPJ no pudiera ser acusado de interferir en las elecciones europeas. Lo importante es que la declaración ha sido apoyada de forma unánime, ya que así tampoco se podrá acusar a los vocales conservadores de ser los promotores en exclusiva del mismo", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD sostienen que "el contenido exacto del texto se sabrá este lunes, ya que se quiere evitar cualquier tipo de filtración. No obstante, estará en la línea crítica seguida en los últimos meses por el CGPJ. Es decir, se afearán los ataques del presidente del Gobierno y sus ministros a la justicia, a la separación de poderes y se advertirá del peligro que suponen dichos ataques a los jueces para la democracia".

"Aunque el texto está pactado para conocerse y difundirse este mismo lunes, no se puede descartar cualquier maniobra de última hora del bloque izquierdista o del propio presidente suplente Guilarte para intentar sabotearlo", concluyen".

En su segunda misiva tras la citación de su esposa, el presidente de Gobierno dijo que el juez Peinado no había seguido la regla no escrita "de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos. En este caso, resulta evidente que esta práctica no se ha respetado", decía Sánchez, que dejaba "al lector extraer sus propias conclusiones" dando a entender que el instructor estaba tratando de interferir en las elecciones.

Idéntico argumento utilizaron ministros como Pilar Alegría o la también candidata a las europeas Teresa Ribera, que en cada entrevista ha tachado de "burda" o "extraña" la citación y que incluso ha apuntado a la existencia de "una campaña orquestada para sacar de Moncloa al presidente legítimo de este país". El juez de carrera y ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se refirió a la "extrañeza" por la actuación del instructor. Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, sostenía que los jueces son "criticables", igual que los políticos, y retaba a aquellos que quieran "gobernar España" a que se presenten a elecciones sin sus "togas", porque "con vestir la toga no es suficiente".

La respuesta de Peinado a Sánchez

El propio juez Juan Carlos Peinado respondía las acusaciones de Pedro Sánchez la semana pasada asegurando que "no conoce precepto alguno ni de la Constitución Española, ni de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ni de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ni de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General ni de ninguna otra ley que impida" que haya anunciado la citación como investigada de la esposa del presidente del Gobierno en plena campaña electoral.

"La costumbre, como fuente supletoria del derecho, en el sentido de manifestación del sentir popular expresada mediante la reiteración de actos, en cualquier ámbito del ordenamiento jurídico, será de aplicación, como se ha dicho, en caso de ausencia de ley", asegura el juez Peinado en esta nueva resolución, en la que incide en que nada le impide "continuar el impulso de cualquier instrucción en curso", concluía Peinado.