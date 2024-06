Page sugiere a Sánchez un adelanto electoral para "no eternizar lo inviable"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha vuelto a descolgarse con nuevas críticas y avisos al presidente, Pedro Sánchez, unos días después de que anunciara su intención de sumarse a las comunidades del PP que recurrirán la amnistía criticando de forma muy dura la ley.

En una entrevista en Trece TV para valorar la derrota de Sánchez en las europeas, Page ha apelado a su partido a hacer una reflexión tras el 9J. Si bien se ha declarado en contra de convocar elecciones "en caliente", justo lo que hizo Sánchez tras las municipales, sí que ha defendido que "no hay que tener voluntad de eternizar lo inviable" y que hay que "buscar solución realmente válida" que no la da ni un ministro ni tampoco un político, sino que se resuelve "en términos electorales".

Page ha reflexionado en que "sería conveniente" no insistir en la vía del "frentismo y del populismo" que está "rompiendo" a la sociedad. Además, ha recalcado que no se ha visto desde el comienzo de la Transición que la mitad de un país esté "tan desproporcionada" con la otra mitad. "Esto no conduce a nada y yo creo que habría que trabajar en la otra dirección", ha apostillado.

"Hilaridad" ante Tezanos

En su habitual papel de "verso suelto", Page también ha cargado con dureza contra el presidente del CIS, José Félix Tezanos, tras quedar de nuevo en evidencia tras las europeas al convertirse en el único que pronosticó la victoria socialista. En su opinión, "hace más daño que otra cosa" y que, además, provoca "hilaridad en buena parte de la sociedad un poco más formada, más opinante".

Así, ha insistido en que el centro encuestador "no está ayudando al Gobierno" sino que está provocando lo "contrario" y que aunque no sabe "si está al servicio" del Ejecutivo, sí sostiene que "nadie se cree ya los resultados". A su juicio, "ni el propio Gobierno se creía la encuesta del CIS". "Yo creo que cuando las cosas son como parecen, que es lo que está pasando aquí, sinceramente, le deja de beneficiar al Gobierno. Yo creo que se le perjudica", ha apostillado.