Una de las noticias del pacto PP-PSOE para renovar el Poder Judicial ha sido el nombramiento del hasta ahora vocal José María Macías como magistrado de un Constitucional entregado al Gobierno de la mano de Cándido Conde Pumpido.

Macías ha sido entrevistado La Noche de Dieter, de esRadio, donde ha señalado que la noticia "no estaba en sus previsiones" y ha entrado a valorar el pacto y sus detalles. Macías, que ha sido un vocal combativo y muy claro en sus opiniones sobre la deriva legislativa del Gobierno, ha señalado sobre estos años que han sido "de una dureza singular" y el acuerdo conocido este martes, "el mejor de los posibles". Tras reconocer que él "lleva años abogando por otra cosa", ha apuntado que "en la actual situación entiendo que no había modo de hacerlo de otra forma". En su opinión, es un pacto "muy ponderado", con un "contexto que no presenta preponderancia ideológica de nadie" y donde no se ha dado por hecho el nombre del presidente del CGPJ, algo que en su opinión es una "buenísima noticia" porque son los vocales quienes tienen que nombrarlo.

Es "el principio de algo"

"A mí me da esperanza de que este sea un Consejo de transición a otro modelo", ha dicho señalando la promesa de que los consejeros planteen una "propuesta articulada" para la reforma de la ley orgánica del poder judicial, "con participación directa de los jueces". Aunque ha admitido que puede quedar "en nada", también ha apuntado que "podemos estar en el principio de algo".

"Tenemos que agotar todos los esfuerzos para que un episodio tan lamentable no se repita. Mientras se mantenga el sistema actual, se puede volver a repetir y esto tiene las bases para que esto no suceda", ha insistido.

En cuanto a su papel en el Constitucional, Macías, que ha sido muy crítico con la amnistía, ha señalado que tiene que "ser exquisitamente prudente" sobre posibles asuntos de debate". Su intención, ha avanzado, es "aportar al tribunal y al mejor entendimiento en España" antes de señalar que "estamos en un punto crítico en términos constitucionales" en que "muchas cosas se están replanteando".