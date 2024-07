Puigdemont ordenó acceder a cuentas en el exterior: "Que te den las de delegaciones exteriores, no estarán bloqueadas"

El caso Voloh sigue destapando pruebas del comportamiento de Carles Puigdemont y Junts durante el golpe del 1-O y las fechas posteriores. Pruebas que pueden convertirse en un problema a la hora de que Pedro Sánchez explique su alianza con un entramado que vive bajo influencia de Putin y que ha dado, entre otras cosas, órdenes como la de acceder a las cuentas corrientes de las oficinas de la Generalidad catalana en el exterior.

El sumario del caso recoge conversaciones muy reveladoras. "El 10 de octubre de 2017 Víctor Terradellas le habría pasado el teléfono de Joachim Rücker (Assessor Bundespräsident Steinmeier) según dijo Terradellas a Puigdemont", señalan los investigadores. La persona citada es un diplomático alemán que "fue presidente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas) con quien habría contactado Terradellas e insistido a Puigdemont para que le llamara personalmente, aunque Puigdemont prefería que fuera Raül Romeva quien llamara de su parte, ya que su nivel de inglés no era suficiente para una conversación que de este nivel y momento requiere", señala la documentación del auto judicial.

Víctor Terradellas era el responsable de exteriores de Puigdemont y pieza central en el logro de las pretendidas alianzas para financiar la independencia catalana. "Posteriormente, el mismo día 10/10/2017 a las 07:47:10 horas Puigdemont le envía el siguiente mensaje a Terradellas, que denota la confianza que tenían en él incluso en temas de cuentas bancarias", destaca el auto del caso Voloh.

El mensaje es una bomba, porque demuestra el acceso a cuentas por parte de Puigdemont: "Puigdemont: X cierto, algo muy menor xo no anecdótica. Cuentas corrientes el gobierno te las dé de las oficinas y delegaciones exteriores q no creo q las tengan bloqueadas". Más allá de la pésima redacción y escritura, el mensaje es claro: se da la orden de acceder a las cuentas corrientes de "oficinas y delegaciones exteriores" porque Puigdemont piensa que no habrán sido bloqueadas.

"Al parecer en esos días también habría tenido contactos con austríacos y alemanes con quienes Terradellas consideraba que debían hablar", señala la Policía Judicial y recoge en su auto el juez Aguirre. "Puigdemont: Pero Austria no es una república? Terradellas: Sí. Los austrias siguen teniendo mas fuerza ahora que se murió uno de ellos le hicieron enteramente imperial. Es una de las familias más importantes (ricas) de Europa", tal y como se plasma en la conversación interceptada.

Apoyo de San Marino

Otros fragmentos muestran la actividad frenética por conseguir fondos o apoyos: "Terradellas: espera que tengo una noticia de San Marino. Ahora te escribo", dice el responsable de exteriores de Puigdemont.

"Probablemente en los próximos minutos el ministro de Exteriores de San Marino ofrecerá ser un Puerto Seguro para el Gobierno de Cataluña. Esto incluye: 1) Ofrecerse para alojar negociaciones entre España y Cataluña. 2) Ofrecer asilo a personalidades catalanas, si fuera necesario. Gracias!". "Puigdemont: ningún problema. lo importante es que sea posible… Terradellas: Seguir trabajando. Fuerza, sólo depende de nosotros", señalan en otro momento de la conversación.