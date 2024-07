Ocho preguntas y respuestas sobre la polémica aplicación del Gobierno para limitar el acceso al porno

Mientras la polémica declaración (o más bien no declaración) de Begoña Gómez y la amnistía encubierta a los socialistas condenados por los ERE copaban esta semana los principales titulares de la prensa, el Gobierno anunciaba la creación de una curiosa aplicación que, teóricamente, servirá para impedir el acceso de los menores a páginas porno.

El propio ministro de Transición Digital, José Luis Escrivá, justificaba la app recurriendo a la cada vez más temprana edad a la que se accede a este tipo de contenidos: según los datos recabados por la asociación Dale Una Vuelta, en España, la edad media del primer acceso a la pornográfía se sitúa entre los ocho y nueve años, lo que, según defiende el Gobierno, puede generar adicción o incluso desencadenar en conductas agresivas.

Bautizada como Cartera Digital, la mencionada aplicación estará disponible a finales de verano. Sin embargo, todavía existen muchas dudas tanto sobre su funcionamiento como sobre su alcance y eficacia. Y eso por no hablar de las suspicacias que genera el tratamiento de unos datos que, teóricamente, deberían ser anónimos.

¿Cómo funciona exactamente?

La aplicación estará disponible para todos los sistemas operativos, ya sean Android o iOS. Se pedirá iniciar sesión y certificar su edad mediante DNI electrónico, certificados cualificados o las claves concertadas del sistema Cl@ve (Cl@ve PIN, Cl@ve móvil o Cl@ve permanente).

A partir de ahí, la app generará una credencial de mayoría de edad que se le pedirá cada vez que intente acceder a una plataforma o página porno. Para ello, la pantalla mostrará un código QR que el interesado deberá escanear con la cámara de su teléfono móvil. Si cuenta con una credencial que lo acredita como adulto, podrá acceder al contenido que, sin embargo, quedará bloqueado en caso contrario.

¿Se recaban otros datos personales?

No. Para cumplir con la ley de protección de datos, la credencial solo contará con un distintivo que identificará al usuario como menor o como adulto, sin compartir otros conceptos como el nombre o el documento de identidad.

¿Qué pasa si mi hijo usa mi teléfono?

Para evitar que, una vez descargadas las credenciales, los menores puedan utilizarlas si le cogen el teléfono a sus padres o a cualquier otro adulto, se incorporará una doble autenticación (huella dactilar o reconocimiento facial).

¿Es suficiente con solicitar la credencial una vez?

No. Las credenciales se emitirán en grupos de 30 y caducarán cada 30 días para evitar la trazabilidad de la persona que está usando esa identificación y que no haya cruces entre distintas aplicaciones. Cada una de ellas podrá usarse un máximo de tres veces en la misma plataforma.

¿Las visitas estarán entonces limitadas?

No. Si un usuario agota sus 30 credenciales antes de que termine el mes en el que fueron emitidas, podrá solicitar más en la aplicación. Concretamente, se permitirá a los usuarios renovar el lote cuando le queden menos de 3 días de vigencia o si le quedan menos de un 10% de credenciales sin uso.

¿Si tengo la app, sabrán que consumo porno?

No. Tener la app instalada no tendrá por qué significar que eres usuario de ese tipo de páginas, ya que, según el Gobierno, esta Cartera Digital podrá utilizarse también para otras muchas cosas: almacenar otros documentos oficiales, como las titulaciones universitarias, los datos de empadronamiento o el mismo DNI electrónico, por ejemplo.

¿Todas las páginas estarán obligadas a verificar la edad?

No. Por ahora solo estarán obligadas las plataformas de intercambio de contenidos para adultos establecidas en España. Y aunque el ministro ha apelado a la buena voluntad del resto, el problema está en que los portales porno más visitados en nuestro país -Pornhub, Xvideos u OnlyFans- no tienen su sede dentro del territorio nacional, por lo que no tendrían por qué someterse a nuestra legislación. Las páginas que sí estén en España, además, solo tendrían que cambiar su sede central a otro país para sortearla. Con irse a Andorra o a Gibraltar sería suficiente.

¿El usuario podrá saltarse las restricciones?

Cualquier persona con unos mínimos conocimientos informáticos puede utilizar una VPN (Red Privada Virtual en sus siglas en inglés) para saltarse los controles de acceso, haciendo creer al sistema que está conectándose desde un país extranjero que no tenga requisitos de acceso a la pornografía. Es el mismo sistema que se utiliza para ver el fútbol sin pagar la licencia.