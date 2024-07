Marga Prohens, una presidenta de consenso para Baleares

Marga Prohens se ha revelado como una política con talante y capacidad de escucha. Centrada en la gestión, más que en la ideología, ha contado con todos los agentes sociales y políticos a la hora de afrontar los principales retos del archipiélago. La popular quiere que su segundo año sea el de los resultados, cuando se materialicen los importantes pactos que ha puesto en marcha en materia de Sanidad, Turismo y Sostenibilidad.

Prohens ya anticipó que si ganaba las elecciones en Baleares protagonizaría una "revolución" durante la legislatura y así ha sido. Cuando se cumple un año de su toma de posesión, el 7 de julio de 2023, ya ha cumplido la mayor parte de su programa electoral. Doce intensos meses en los que ha realizado importantes reformas de estímulo económico; rebajas de impuestos; liberalización de la Administración y otras medidas en materia de vivienda, captación de profesionales sanitarios, gratuidad de la educación de 0 a 3 años o la primera Ley Balear de Conciliación y Corresponsabilidad, que en la actualidad se debate en la Mesa de Diálogo Social.

Pero, si por algo ha destacado Prohens durante este periodo, ha sido porque se ha revelado como una persona con talante y capacidad de escucha para afrontar los distintos frentes que se encontró abiertos nada más llegar al Consolat de Mar. En su discurso, tras ganar las elecciones, Marga Prohens prometió ser una presidenta "para toda la gente" y "teniendo en cuenta la diversidad de las Islas Baleares". Se ha esforzado en cumplirlo, a pesar de gobernar con los votos de Vox, un apoyo en el Gobierno envenenado y que le ha propinado más de un susto en lo que va de legislatura. Desde la primera negativa de los de Abascal a aprobar los presupuestos, al intento de golpe de varios diputados de Vox rebeldes contra la presidenta del partido en Baleares, Patricia de las Heras, y el president del Parlament balear, Gabriel Le Senne, que también protagonizó recientemente un sonado incidente en el Parlament al arrancar de un manotazo una imagen de tres mujeres asesinadas durante la Guerra Civil a la parlamentaria socialista Mercedes Garrido.

Pactar dejando a un lado la ideología

Prohens ha ido afianzándose y se ha arremangado para llevar a cabo las reformas más urgentes que necesita Baleares, abriendo el diálogo a todos los interlocutores sociales en sus decisiones de gobierno y dejando en segundo plano la ideología. Su objetivo es llegar a un consenso en temas que considera, no necesitan parches ni soluciones efímeras, sino reformas consensuadas que perduren en el tiempo y sirvan de hoja de ruta en asuntos relevantes para las islas. La presidenta balear ha invitado a agentes sanitarios, sociales y políticos a trabajar conjuntamente en un Pacto por la Salud con el que quiere solucionar los actuales problemas del sistema sanitario y definir la sanidad balear de la próxima década. Un pacto, con el que cumplir el compromiso que adquirió de garantizar una atención sanitaria de calidad, eficiente y moderna. En esta materia ya ha conseguido avances importantes, empezó revirtiendo la exigencia del catalán para trabajar en los hospitales públicos, que estaba teniendo consecuencias indeseadas como la falta de personal sanitario, y ha puesto en marcha un plan urgente para captar y fidelizar a profesionales que garantice la atención y reduzca las listas de espera. El último acuerdo firmado, tan solo hace unos días, ha ido encaminado a reactivar la carrera profesional del personal sanitario, congelada desde 2018, y que supondrá un pago global de 190 millones de euros, de los que 150 millones se corresponden al pago de los retrasos y 40 millones son en concepto de reactivación del complemento salarial. Prohens ha manifestado "volvemos a poner la salud por delante de la ideología" durante el acto de firma del acuerdo celebrado en el patio del Consolat de Mar, tras semanas intensas de negociación. Un acuerdo que ha sido tildado de histórico por los propios representantes sindicales que lo han firmado por unanimidad y que, afirman, ha recogido incluso flecos pendientes de acuerdos anteriores.

Convocar a un Pacto Social y Político por la Sostenibilidad Económica de las Illes Balears, ha sido otro de los aciertos de la presidenta balear. Prohens defiende que hay que poner límites a la masificación turística pero teniendo en cuenta que el turismo seguirá siendo durante muchos años la principal fuente de generación de riqueza para las islas, "así como el principal ascensor social de las seis últimas décadas en Balears", aunque insiste en la necesidad de gestión, de límites y de contención. La "supermesa" para debatir el futuro del modelo turístico balear y las posibles medidas contra la saturación reúne a representantes del mundo empresarial, económico, académico, cultural y político de las islas, organizaciones sindicales, federaciones de vecinos y diferentes asociaciones de la sociedad civil. Además de ofrecer una plataforma web de participación abierta a toda la ciudadanía.

En materia legislativa el Govern ha promulgado el Decreto de medidas extraordinarias y urgentes en materia de vivienda cuyo objetivo es aumentar la oferta de inmuebles a precios asequibles y facilitar el acceso a la vivienda y el Decreto Ley de simplificación administrativa. Y tiene leyes avanzadas, como la primera Ley de Conciliación y Corresponsabilidad, y la primera Ley de Polígonos Industriales, además de la Ley de Urbanismo, la Ley de territorio y la Ley Agraria.

Mejorar la financiación de Baleares

Detrás de su apariencia dulce y su eterna sonrisa, Marga Prohens esconde una voluntad de hierro y no se arredra. Reclama una mejora de la financiación para su comunidad "porque el actual sistema es injusto y perjudica a Baleares, que es la segunda autonomía que más aporta al sistema de financiación y la novena a la hora de recibir", ha subrayado en medio de un debate sobre la financiación autonómica, condicionado por el hecho de que el Gobierno se haya abierto a una financiación singular para Cataluña.

También ha advertido a Sánchez que "no aceptaremos chantajes ni ataques a nuestra comunidad", en relación a la autonomía fiscal de las islas. Unos 40.000 contribuyentes, la mayoría rentas inferiores a 30.000 euros anuales, se beneficiarán de la rebaja del IRPF y de las nuevas deducciones aprobadas por el Ejecutivo balear "esto son los ricos para Sánchez", ha respondido la presidenta autonómica ante el aviso lanzado por el presidente del Gobierno central, dirigido a Marga Prohens y al resto de presidentes de comunidades gobernadas por el PP, advirtiéndoles que no pueden bajar los impuestos a los más ricos y después exigir que el Gobierno central les dé más dinero de la financiación autonómica.

Aunque no todo ha sido un camino de rosas para la presidenta mallorquina, uno de sus peores momentos en esta legislatura, tal y como ella misma ha reconocido, fue el derrumbe de un edificio en primera línea de la Playa de Palma, donde fallecieron cuatro personas y 16 resultaron heridas. En el plano personal lo que peor lleva Marga Prohens "son las mentiras y las descalificaciones personales que he recibido, no yo, sino la mayoría de miembros de mi Govern. Porque creo que esto no es político. Todo lo político que hemos tenido este año, lo hemos ido solucionando y ha acabado bien. Pero los ataques personales, las mentiras, las difamaciones, metiendo incluso a miembros de mi familia, esto creo que no va en el cargo", ha manifestado.

Uno de los asuntos más delicados con el que ha tenido que bregar Prohens desde que llegó al Govern y donde el consenso parece imposible, ha sido el tema de la lengua y su libre elección que ha dado lugar a enfrentamientos continuos. Un asunto sensible en Baleares del que los partidos nacionalistas y de izquierdas han hecho bandera para enfrentarse al Gobierno. Y le impacienta no poder ir "mucho más rápido" en otros temas como las infraestructuras educativas "que nos hemos encontrado en una situación de precariedad y de peligrosidad en algún caso, con proyectos heredados que no existían, licitando obras y ejecutando dichos proyectos. Lo mismo digo en infraestructuras hidráulicas, que también es uno de nuestros ejes fundamentales; y en vivienda, el principal drama que padecen los ciudadanos de Baleares y que nada más llegar me encontré no una política de vivienda, sino una contrapolítica de vivienda". Un tema, "que me preocupa muchísimo porque soy muy consciente que la normativa en vivienda es demasiado lenta desde que se empieza a trabajar en una norma hasta que el ciudadano realmente puede acceder a esta vivienda".