El empresario Juan Carlos Barrabés ha reconocido ante el juez haber mantenido varios encuentros con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y su esposa Begoña Gómez en el Palacio de la Moncloa.

Barrabés ha declarado este lunes como testigo por videoconferencia desde su domicilio ante el titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, durante cerca de media hora. La esposa del presidente del Gobierno Begoña Gómez es investigada en la causa por delitos de tráfico de influencias y corrupción entre particulares tras la adjudicación de contratos públicos a Barrabés que incluían sus cartas de recomendación, rebautizadas como "cartas de interés".

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "Barrabés ha desvelado que mantuvo entre 5 y 8 reuniones diferentes en Moncloa con Begoña Gómez y que a dos de ellas asistió el propio Pedro Sánchez en persona. El presidente del Gobierno abandonó uno de los encuentros tras recibir una llamada telefónica. Según el empresario, el objetivo de dichas reuniones era hablar sobre innovación y se habrían producido en época post-pandemia".

"En alguno de los citados encuentros estuvo presente Manuel de la Rocha, secretario general del Departamento de Asuntos Económicos en el Gabinete de la Presidencia. El empresario Barrabés tambien ha señalado que a otra reunión acudió un estilista. Ni Fiscalía ni la defensa de Begoña Gómez han preguntado", añaden.

"Barrabés ha asegurado también que en la sede su empresa Innova Next, situada en la calle de Méndez Álvaro en Madrid, mantuvo innumerables encuentros con Begoña Gómez", apuntan. Precisamente, el juez investiga contratos y adjudicaciones públicas a esta empresa del Grupo Barrabés.

Las mismas fuentes consultadas por LD sostienen que "Barrabés ha contestado la mayoría de las preguntas con imprecisiones y evasivas. Sobre preguntas comprometedoras, el empresario decía no recordar y sobre otros datos exculpatorios contestaba con mucha información. Todo ello, a pesar de haber demostrado encontrarse en plenas facultades físicas y mentales para declarar. No se descarta que las acusaciones populares personadas en la causa pidan al instructor en las próximas horas el cambio de condición del empresario de testigo a investigado".

Inicialmente, Barrabés iba a comparecer en persona ante el juez Peinado, posteriormente por videoconferencia desde el Hospital 12 de Octubre de la capital donde se encontraba ingresado. Tras ser dado de alta, el magistrado acordó que se desplazara al Juzgado físicamente. Finalmente, su defensa aportó la semana pasado documentación médica al Juzgado que acreditaba que no podía salir de su domicilio y por ello, se decidió practicar la declaración testifical por videollamada.

También ha declarado este lunes como testigo el que fuera presidente del grupo Barrabés y administrador de Innova Next hasta 2022, Luis Martín Bernardos, durante cerca de una hora. Martín Bernardos ha afirmado que "le echaron en el año 2022 del Grupo Barrabés y por tanto que sobre que ocurre después no puede decir nada porque ya no estaba en la empresa". Ha apuntado que le cesaron tras acusarle supuestamente querer "robar clientes" y que le "intentaron destruir y arruinar". "Me arruinaron pero no me han destruido", ha afirmado.

Por su parte el letrado de Begoña Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, se ha limitado a asegurar a la salida de los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid que no hay "nada" en las declaraciones de estos testigos que "perjudique" a su defendida.