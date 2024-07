La ambición de Barrabés antes de ser gurú de Begoña Gómez: "El talento se valora con reconocimiento económico y social"

El empresario Juan Carlos Barrabés declara este lunes como testigo por videoconferencia desde su domicilio ante el titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado. La esposa del presidente del Gobierno Begoña Gómez es investigada en la causa por delitos de tráfico de influencias y corrupción entre particulares tras la adjudicación de contratos públicos a Barrabés que incluían sus cartas de recomendación, rebautizadas como "cartas de interés".

Inicialmente, Barrabés iba a comparecer en persona ante el juez Peinado, posteriormente por videoconferencia desde el Hospital 12 de Octubre de la capital donde se encontraba ingresado. Tras ser dado de alta, el magistrado acordó que se desplazara al Juzgado físicamente. Finalmente, su defensa aportó la semana pasado documentación médica al Juzgado que acreditaba que no podía salir de su domicilio y por ello, se decidió practicar la declaración testifical por videollamada.

Libertad Digital publica un vídeo de una charla que impartió Juan Carlos Barrabés en Zaragoza en junio de 2010 con motivo de la presentación de la Fundación Universidad.es. En dicha conferencia, titulada "El territorio frente al talento global", estuvo acompañado por la entonces consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad, Pilar Ventura; por la directora de la Fundación Universidad.es, Mónica Margarit, y por el rector de la Universidad de Zaragoza, Manuel López.

Barrabés pronunció unas palabras premonitorias que cristalizarían años después tras conocer a Pedro Sánchez y a su esposa Begoña Gómez. El empresario recriminó en su alocución que en Europa no existiera "una ambición suficiente" y afirmó que "el talento se valora de muchas maneras, pero fundamentalmente se valora con reconocimiento económico y social". Esta fue su intervención:

Lo crítico es apostar por el talento y esto es bastante importante. En definitiva, si tú lo que necesitas es tener talento, lo primero que tienes que hacer es tener la ambición del talento que tienes, que quieres tener. Uno de los grandes problemas que tiene Europa y se ve a nada que coges el avión, es que la mayoría de la gente que te cruzas por la calle en Europa no quiere cambiar el mundo, no tiene una ambición global, no tiene una ambición suficiente.

Nuestro nivel de ambición es bajo y ese es un problema grave seguramente porque vivimos muy bien, pero seguramente podríamos elevar un poco nuestro nivel de ambición. La necesidad de competir a nivel global es una necesidad y hay sólo una parte de las empresas, y una parte de las personas que tienen esto dentro de su forma de ver el mundo. Importantísimo para eso introducir el talento en el ADN del entorno. Una cosa fundamental es valorar el talento. El talento se valora de muchas maneras, pero fundamentalmente se valora con reconocimiento económico y fundamentalmente se valora con reconocimiento social.

El mundo se mueve por nodos, esto es una red mundial con nodos. Esto lo entenderéis bien, no sé, pues tienes Madrid y Barcelona, dos nodos y nos pasa el AVE por el medio. Si eres importante eres un nodo, si no, eres una línea y solo eres importante si aportas a alguien. Es decir, no es importante estar en medio de algo, ni siquiera estar en la red es importante, cómo de grande eres como nodo, cómo de importante eres como nodo.