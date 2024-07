La acusación del caso Begoña Gómez denuncia que Moncloa quiso "amedrentar" al juez con la toma de Plaza de Castilla

Una de las acusaciones populares personadas en la causa de Begoña Gómez, la asociación Hazte Oír, ha denunciado que Moncloa quiso "amedrentar" al juez Juan Carlos Peinado con la toma policial de Plaza de Castilla de la semana pasada durante la citación de la esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

Gómez tendrá que volver al Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid para comparecer ante el juez Peinado el próximo viernes 19 de julio en calidad de investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción entre particulares. El pasado 5 de julio, pudo entrar al Juzgado por el garaje después de que la juez decana de Madrid, María Jesús del Barco, así lo acordase por "motivos de seguridad". Mientras, las inmediaciones de la Plaza de Castila de Madrid donde se ubican los juzgados eran tomadas por la Policía.

En un escrito de 5 páginas remitido al Juzgado Decano de Madrid, al que ha tenido acceso Libertad Digital, dicha acusación seña que "María Begoña Gómez Fernández, es una persona particular, pues no ocupa cargo público o institucional ninguno, y que el único título que exhibe es el de «esposa del presidente del gobierno», a pesar de estar en un estado «igualitario» en el que el gobierno quiere que no exista diferencia alguna de «género». Sin embargo la investigada ha exigido un trato desigual hacia su persona por parte de este Juzgado Decano, y ello a pesar del principio de igualdad consagrado en el artículo 14 de nuestro texto constitucional, y a pesar del «igualitarismo» que exhibe el PSOE, partido del que son afiliados la investigada y su esposo.

"El objetivo último de esta pretensión, o al menos así lo entiende legítimamente esta acusación, era AMEDRANTAR Y COACCIONAR tanto al Instructor como a la acusaciones, con una exhibición de la FUERZA DEL ESTADO al servicio de los intereses particulares de la susodicha. No era pues, ni más ni menos, que hacer ver que pretender investigar las presuntas actividades delictivas de la Sra. Gómez es enfrentarnos con todo el poder del Estado, que se ejercerá contra nosotros. Y que el poder del ESTADO, gestionado por el PSOE, es capaz de conseguir un trato privilegiado (la entrada en semiclandestinidad por el garaje de los Juzgados) que no han conseguido ni presidentes del Gobierno, ni Ministros, ni Presidentes autonómicos, ni la «infanta Cristina», ni el «yerno de Juan Carlos y cuñado del Jefe del Estado, Felipe de Borbón»", añade.

"Aunque el objeto de la solicitud de estas medidas no fuera el amedrentamiento, no obstante, las medidas solicitadas y acordadas, fueron objetivamente amedrentadoras. Y es tales medidas actuaron, a todos los efectos, como aquella aseveración realizada por el seráfico Cardenal Cisneros, regente de Castilla, cuando señalando un batallón de artillería les dijo a los levantiscos nobles castellanos aquello de «Estos son mis poderes»", subraya el escrito.

Los medios de comunicación en la isleta del carril Bus vao del Paseo de la Castellana.

La prensa "cara al sol" en la estatua de Calvo Sotelo

La acusación popular señala que "más irónico resulta que no se dejara a los medios de comunicación realizar su labor habitual en la entrada de los Juzgados, como se ha hecho siempre, y se les trasladara, precisamente, cara al sol (con un sol de justicia de pleno julio madrileño) a la plataforma circular de la Estatua de Calvo Sotelo, víctima asesinada por la violencia política de determinados militantes del PSOE, nunca expulsados de sus filas".

"En relación al nuevo intento de toma de declaración de la investigada, a efectuar el próximo 19 de julio a las 10:00 horas de su mañana, no se tomen medidas de privilegios, ni extraordinarias, con respecto a Begoña Gómez, que debe recibir el mismo tratamiento que cualquier otro investigado/a, y por tanto debe accede al edificio por los lugares habilitados para el resto de usuarios de la administración de justicia; y que igualmente no se acuerden medidas limitativas de derechos fundamentales como el de deambulación o información, con respecto a periodistas, abogados, funcionarios o usuarios de la administración de justicia, limitándose las medidas de orden a las habituales de la sede judicial; y todo ello con objeto, entre otros, de garantizar una administración de justicia imparcial, y evitar al Instructor, letrado de la administración, funcionarios del Juzgado de Instrucción nº 41 y letrados de la acusación la percepción de comportamientos objetivamente (aunque no fuera esta su finalidad) concionantes o amedrentadores", concluye.