El escrito del presidente del Gobierno Pedro Sánchez solicitando al juez que su declaración testifical en el caso de su esposa Begoña Gómez sea por escrito y no presencial ha causado estupor en el mundo judicial.

Begoña Gómez es investigada en esta causa por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Esta semana, el titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, acordaba dicha citación de Pedro Sánchez para el próximo martes en el Palacio de la Moncloa.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital destacan que "quien define y decide si Pedro Sánchez declara sobre hechos relativos al ejercicio del cargo o ajenos al cargo es el juez, no el declarante, faltaría más. Si el instructor considera que los hechos se refieren al ejercicio del cargo, se aplica el artículo 412.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y se declara por escrito. Si el juez decide que los hechos han sido conocidos por el testigo en el ámbito personal se aplica el artículo 412.3 de la LECrim y se efectúa la declaración en el despacho".

Las mismas fuentes consultadas por LD denuncian que "con ese escrito dirigido al instructor, Sánchez sustituye al juez y decide él, por sí y ante sí, en qué condición declara y eso no es ni correcto, ni tolerable. No obstante, la providencia de citación de Peinado incurre también en alguna contradicción y hace difícil su comprensión".

En el citado escrito dirigido a Peinado, Sánchez subraya que es "su voluntad, como no podía ser de otro modo, colaborar con la administración de Justicia, siempre en el marco del estricto cumplimiento de la Constitución Española y la ley que a todos nos vinculan y que son la máxima garantía de nuestro Estado de derecho".

"Con el fin de garantizar el estricto cumplimiento del ordenamientos jurídico y dadas las cuestiones que son objeto" del procedimiento, Sánchez señala que esa declaración "debe producirse conforme a lo establecido en el artículo 412.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal". Recuerda en este sentido, que ese precepto prevé que por razón de su cometido como presidente del Gobierno, su declaración se deberá prestar "por escrito".

"Es notorio que mi comparecencia resulta inescindible de la condición de presidente del Gobierno", añade Sánchez, que asegura que tiene "el deber y la responsabilidad de cumplir la ley y de preservar el sentido propio de la institución" a la que representa por elección del Congreso de los Diputados.

Por último, el presidente del Gobierno señala que no tiene duda de que el magistrado "compartirá la necesidad del máximo respeto" al marco constitucional y legal de España y, por lo tanto, a lo establecido por la Ley de Enjuiciamiento Criminal respecto a la institución del Presidente de Gobierno.

Las acusaciones populares responden a Sánchez

Por su parte, las acusaciones populares personadas en el 'caso Begoña Gómez', es decir, Vox, Manos Limpias, Hazte Oír, Iustitia Europa y Movimiento por la Regeneración han solicitado al juez instructor que mantenga la declaración testifical del presidente Pedro Sánchez para el 30 de julio de forma presencial en La Moncloa y no por escrito, tal y como interesaba por carta el jefe del Ejecutivo, porque "no ha tenido conocimiento del procedimiento(...) por su cargo de autoridad, sino por ser el esposo" de la investigada.

El escrito explica que el conocimiento de Sánchez no lo ha tenido "por su cargo de presidente", lo que fundamentaría su testifical por escrito. Recuerda que además de Gómez, también constan como investigados el empresario Juan Carlos Barrabés y el rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, que han declarado que no les une amistad alguna con Sánchez, por lo que "ni tan siquiera podría utilizar la dispensa del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para no declarar por razón de afinidad".