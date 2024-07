Libertad Digital publica la declaración completa del rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, como testigo ante el titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, el pasado 5 de julio. Una declaración acordada en el marco de la investigación abierta a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Tras su comparecencia, el juez Peinado decidió modificar la condición procesal del rector de la Complutense de testigo a investigado, y lo citaba de nuevo para el próximo lunes 29 de julio. Las facturas investigadas esobree la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) superan ya los 100.000 euros. LD reproduce a continuación el acta de la declaración de Joaquín Goyache:

Desde julio de 2022 es rector de la Universidad Complutense, tiene delegadas las competencias en el vicerrector, que en este momento es el Sr. Coello de Portugal, desde enero de 2023 aproximadamente. Las exigencias para la creación de una cátedra extraordinaria, es necesario un mínimo de financiación, que puede venir de entidades privadas y entidades públicas y que la cátedra tenga un interés.

Desde finales de octubre de 2020 se crea la cátedra... la financian Reale Seguros y Fundación La Caixa, luego se incorporaron otras, la ONCE y otras que no recuerda. Hay varios criterios para encomendar la dirección de la cátedra, que puede ser una académico de la universidad o un externo. Si la persona es externa a la Universidad es obligatorio que haya un codirector, con las mismas obligaciones. Por el Ministerio Fiscal no se formulan preguntas.

La cátedra de transformación fue designada en un primer momento para su dirección a Begoña Gómez. El seguimiento de la causa corresponde a una comisión mixta, más el vicerrector encargado de las cátedras extraordinarias, más la directora de la escuela de gobierno. Reale y La Caixa mantienen el patrocinio, aunque tiene entendido por conocimiento que Reale no quiere seguir. Se han incorporado muchas instituciones.

Hasta ahora hay cuatro actas de la junta de seguimiento. La intervención emitió, cree que en el 2023, un informe negativo por una factura de 24.200 euros, que se corresponde a una plataforma de software. El criterio seguido para asignarle la dirección de la cátedra a la Sra. Gómez Fernández, se tuvo en cuenta la experiencia con el sector empresarial y el contacto con las Pymes. La sugerencia de su nombramiento fue de la comisión de seguimiento.

El declarante (Goyache) se ha limitado a dar fe de la firma del nombramiento. No le suena Juan Carlos Barrabés como que haya formado parte de la cátedra. Concedida la palabra nuevamente a la letrada de la acusación, (Goyache) manifiesta que la Universidad tiene servicios informáticos muy potentes, que el software no se desarrolló con medios de la complutense, el contrato era para adaptación de una plataforma a los fines de la cátedra; la Universidad recurre muchas veces a agentes externos para desarrollar proyectos para los que no tiene capacidad, en esas condiciones intervienen los directores. La Cátedra de Begoña Gómez. La reunión con Begoña Gómez en Moncloa

A finales julio de 2020 recibió una llamada de la Sra. Gómez Fernández. Llamaron de despacho a despacho, le dijo que le quería conocer y por las fechas se reunieron en el Palacio de la Moncloa. Se reunió a solas con ella. No conoce personalmente al Sr. Barrabés, la comisión de seguimiento, según se ha informado, no tiene constancia de que haya participado.

No sabe con qué montante pueden participar las empresas del IBEX en la Universidad Complutense y se tienen que regir por las reglas de la misma. La Sra. Gómez firmó como directora los contratos de externalización. En principio eran gestiones relacionadas con la cátedra, todo se ha desarrollado con normalidad y a través del portal de transparencia.

La cátedra está en la Escuela de gobierno, luego pasa a los servicios centrales. Se la cogió por la experiencia personal en transformación. No recuerda que titulación aportó, en el acta donde se propuso a la Sra. Gómez Fernández no figura su titulación. Begoña Gómez ya llevaba mucho tiempo colaborando, empezó como docente, impartiendo clases en diplomas universitarios, que es un modo de formación continuada, luego en el 2012-2013 se solicitó y se le otorgó el permiso para ser codirectora de un diploma y de un máster. No conoce a Javier Hidalgo ni a Víctor Aldama, que no sabe si Begoña Gómez comentaba todo esto a su esposo.

No redactó cartas de recomendación para la investigada. El pago de los 60.000 euros se efectuó por parte de la Universidad. Begoña Gómez es codirectora de dos másteres, uno se solicitó en tiempo y forma y se va a ofrecer, y otro se solicitó mucho más tarde y todavía se está estudiando, no sabe si se va a ofrecer. En tema de formación, si que se puede coger a personas sin titulación.