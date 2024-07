Los 10 hechos que tumban la "indefensión" de Begoña Gómez que argumenta Sánchez

La Justicia le pisa los talones a la familia de Pedro Sánchez. Desde el Ejecutivo se está mandando el mensaje: "Todo son informaciones falsas", "bulos", y "ultraderecha". Desde que Carlos Cuesta en su programa ha estado desvelando todas las presuntas corruptelas de la familia Sánchez, no ha habido ni un solo argumento que rebatiera las pruebas mostradas por el director adjunto del Grupo Libertad Digital, algo que da más veracidad, si cabe, a las informaciones.

Si finalmente el juez confirma las presuntas corrupciones de Begoña Gómez, Sánchez quedará, no solo en una muy mala posición, si no también Begoña, que tendría que entrar en prisión. Sánchez es consciente de ello, por eso tiene un as bajo la manga: Cándido Conde-Pumpido y "su" Tribunal Constitucional. Pueden intentar alegar "indefensión", algo recogido en la Constitución y que podría librar a la mujer de Sánchez. Esto no sería nuevo, ya se está viendo cómo utilizan el TC para eximir a condenados del caso ERE alegando esa "indefensión". Pero, ¿de verdad está habiendo indefensión? Carlos Cuesta desmonta los argumentos del gobierno sanchista.