Controlado el incendio de Corbalán que se había complicado al estallar 20 bombas de la Guerra Civil

La localidad turolense de Corbalán ha vivido varios días de angustia por un incendio que ha arrasado casi 300 hectáreas de superficie forestal y agrícola y que ha tenido confinados a los vecinos durante horas. En la zona hay previsión de un cambio meteorológico que podría traer lluvias que ayuden en la extinción del mismo que ya se encuentra controlado.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el alcalde de Corbalán, Rogelio Dolz, ha contado que "las labores han seguido continuando" durante la pasada madrugada pero que "las previsiones son positivas". El regidor ha señalado que "el incendio está perimetrado" y que "el pronostico de ayer por la tarde de la AEMET era de lluvias". Esto haría que el incendio quede "controlado".

Según el alcalde los técnicos estiman que lo podrían extinguir "en 3 días" porque "hay mucho arbolado que no se ha quemado y es posible que haya pequeñas reproducciones". Sobre el origen del incendio "las hipótesis no están claras" ha señalado Rogelio Dolz que ha añadido que en otras ocasiones el fuego en el monte se produce por "tormentas en días anteriores" o por "trabajos con maquinaria agrícola". "En este caso el origen está en una zona de difícil acceso. El origen no está claro, se está investigando", ha añadido.

Bombas de la Guerra Civil

El alcalde de Corbalán ha contado cómo la extinción del incendio y su virulencia se ha complicado debido a explosiones producidas por proyectiles de la Guerra Civil. Los Tedax han tenido que intervenir para desactivar "varias bombas que no llegaron a estallar".

"Los equipos de extinción han trabajado sin descanso pese a este riesgo", ha contado Rogelio Dolz, ya que "se habla de que ha habido unas 20 explosiones" de proyectiles de la contienda de hace casi 90 años que están en la zona. También ha contado como el domingo por la tarde "hubo mementos de angustia" entre los vecinos de Corbalán porque "el fuego estaba cerca" y "la dirección era el núcleo urbano".