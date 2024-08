Un bar de Galicia cierra para evitar a los madrileños: los "tontos de la meseta preguntan qué tienes de pincho"

Un bar la localidad coruñense de Mera, Oleiros, ha decidido cerrar sus puertas del 12 al 19 de agosto para evitar atender a los clientes procedentes de Madrid. El bar Puerto Martina se excusa en que produce mucho "desgaste" la "prepotencia" y las "exigencias" de los clientes madrileños.

La hirientes e imperdonables frases que han obligado a este establecimiento a cerrar han sido "me pones 2 Barcelós cola y 4 vasos", "tendrás un pincho de tortilla para acompañar con el café que solo no me entra" o "aparte de macarrones con carne y empanada de pulpo tendrás otras pinchos, soy celíaca y eso no lo puedo comer". Para los propietarios del Puerto Martina esto es intolerable y han considerado que es mejor cerrar que aceptar a los veraneantes madrileños, a los que tacha de "tontos de la meseta", como clientes.

Según La Voz de Galicia, la portavoz del local asegura que abrieron el 1 de junio del 2023 y que ellos trabajan para la gente del pueblo, a la que "intentan cuidar". Los forasteros, en concreto, los madrileños, no son bienvenidos.

"Aseguran que tienen una clientela «fiel» y que no están dispuestos a soportar tantos «desmanes», de personas que llenan el bar y «consumen solo dos»". Los "fodechinchos", los llama la propietaria del establecimiento madrileñofóbico. "Este término fue acuñado en los años 70 a los madrileños que visitaban Galicia y se acercaban a última hora del día a las lonjas para que los pescadores les regalaran los restos de pescado que habrían sobrado del día, según indica el periódico lucense 'El Progreso'", informa la SER.

"Se venían preparando para la avalancha desde principios de agosto temiendo que "esto se va a petar de mesetarios que traen de serie la frase "que tienes de pincho"", una pregunta claramente impropia en un bar

"Ante la noticia del cierre del bar de Mera, varios veraneantes de Madrid se pusieron en contacto con este periódico indignados con los responsables del citado local hostelero. Según manifestaron: «Este comportamiento roza la xenofobia. Nos parece una vergüenza estigmatizar a un colectivo por malos comportamientos que haya podido tener alguna persona. No creo que haya mayor diferencia entre el comportamiento de un madrileño y de un coruñés»", continúa La Voz de Galicia.

Varios medios se han hecho eco de este episodio de madrileñofobia lo que ha desatado la indignación de los propios gallegos. "Soy de Mera, y vivo en Madrid desde hace 30 años. Me parece una vergüenza y una pena el artículo y los comentarios excluyentes de los dueños del local, al que no pienso volver. Mis disculpas a toda la gente buena de "la meseta" que vienen a disfrutar de Galicia en verano, a gastarse sus ahorros y a contribuir a la economía. A mi en Madrid nunca nadie me discriminó por ser gallego, todo lo contrario, fue donde tuve la oportunidad de trabajar y mantener a mi familia", comenta Naeus en El Mundo.

Bar Puerto Martina en Oleiros. Empiezan poniendo la bandera palestina en la puerta y acaban cerrando por su madrileñofobia.

No falla: siempre el binomio bandera palestina unida a odio, exclusión y estupidez.

Ya sabemos donde no ir si nos pasamos por la zona. pic.twitter.com/IsZAl63rJ9 — Acción y Comunicación sobre Oriente Medio - ACOM (@ACOM_es) August 13, 2024

Si los madrileños tuviésemos que decir GO HOME a todos los putos palurdos que buscan un futuro mejor lejos de su lugar de nacimiento, no decíamos otra cosa. La madrileñofobia es la moda más cateta que existe, eso sí luego todos del Madrid y a ver la luces todos los diciembres. — Gafán (@MisterGafan) August 12, 2024

Adivinen dónde estudió la autora del siguiente artículo...

Opinión ✍ Madrileños «go home», por Fernanda Tabarés https://t.co/fROSMYJHvY — La Voz de Galicia (@lavozdegalicia) August 14, 2024

La polémica está servida.