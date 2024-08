Continúa la búsqueda del asesino de Mateo, el niño de 11 años apuñalado en Mocejón (Toledo)

Este domingo un trágico suceso sacudió la localidad toledana de Mocejón con la muerte de Mateo, de 11 años. El menor fue atacado con un objeto punzante mientras jugaba al fútbol en el polideportivo municipal "Ángel Tardío" con varios amigos. Según testigos, un individuo encapuchado entró en el lugar y apuñaló al niño de forma directa, mientras el resto de menores lograron huir y alertar a las personas que encontraron por la zona.

Cuando los servicios de emergencias llegaron hasta el menor ya se encontraba en parada cardiorespiratoria. Los sanitarios trataron de reanimarle e incluso había un helicóptero preparado para su traslado a un hospital, pero lamentablemente no pudieron hacer nada por salvar la vida del pequeño.

La Guardia Civil ha desplegado un amplio dispositivo de búsqueda en la localidad de apenas 5.000 habitantes, incluyendo helicópteros y unidades especializadas, poniendo en marca una operación jaula para dar con el responsable del crimen, quien se habría dado a la fuga en un viejo Ford Mondeo de color gris. Según ha podido saber El País, el instituto armado busca a un joven de entre 16 y 17 años. El Juzgado de Instrucción número 3 de Toledo ha asumido el caso y decretado el secreto de sumario.

"Era un chico súper bueno, súper cariñoso, estaba con sus amigos jugando, ha llegado alguien, no tenemos más datos. Son momentos difíciles que no asimilamos", ha explicado a los medios el primo del niño, Asell Sánchez, quien ha asumido la portavocía de la familia en estos momentos, informa Europa Press.

Dos menores asesinados

"No hay sospechas –sobre quién ha podido ser el agresor–, es un pueblo tranquilo, estas cosas no habían pasado nunca. Estamos que no sabemos ni dónde estamos", ha dicho consternado ante los medios de comunicación.

El incidente ha conmocionado no solo a Mocejón, sino a toda España, con numerosas muestras de apoyo y condolencias hacia la familia de Mateo. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y otras autoridades han expresado su pesar y exigido que el culpable sea llevado ante la justicia.

A través de la red social X, el presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado su conmoción y solidaridad con la familia y envía apoyo a la Guardia Civil "para que encuentren al autor de esta salvajada", ha pedido que caiga sobre él "todo el peso de la ley". El presidente regional del partido, Paco Nuñez, además de condenar en los hechos en la misma red social, indica que es momento de "reflexionar como sociedad y retomar los valores que estamos perdiendo".

Por su parte, el Ayuntamiento de Mocejón ha decretado tres días de luto oficial y ha convocado actos en memoria del niño, mientras la investigación continúa para esclarecer los motivos y dar con el responsable. La Diputación de Toledo, presidida por la alcaldesa de Mocejón, va a guardar este lunes en su sede de la capital regional un minuto de silencio a las 12:00 horas en homenaje al pequeño Mateo y a otra menor, de 17 años, matada este sábado presuntamente por su padrastro en la localidad de Otero.