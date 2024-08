La declaración de Carlos Barrabés en el caso Begoña Gómez ha confirmado varias tónicas en la instrucción por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La primera, que el empresario que impulsó el máster de Begoña Gómez y recibió las cartas de recomendación de la mujer del presidente para mejorar su posición en concursos públicos también se reunió en Moncloa -como ya se había confirmado en el caso del rector de la Complutense que albergó la cátedra de Begoña Gómez (concedida en rango de directora pese a que carece de titulación universitaria oficial). Y la segunda, que las fechas de las cartas de recomendación y de las reuniones -que habrían sido cercanas al verano de 2020- coincidieron con un auge en contratos públicos y en ayudas. Porque la mayor ayuda a una de las principales empresas de Barrabés procedente del ICO se concedió en junio de 2020. La principal ayuda del ICO a Innova Next, compañía de Carlos Barrabés, se le concedió el 26 de junio de 2020 y no fue por un valor reducido: 880.000 euros.

La declaración de Barrabés ha señalado otra cuestión: que las reuniones en Moncloa habrían estado relacionadas con la preparación del programa académico de Begoña Gómez y habría acudido Pedro Sánchez en un par de ocasiones.

Los datos son llamativos porque una de las principales sociedades públicas concesionarios de contratos a Barrabés -Red.es- no había adjudicado otros contratos distintos a los investigados "ni previa, ni posteriormente ni a Innova Next ni a ninguna otra empresa de la que se vincula a Juan Carlos Barrabés", tal y como señaló la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la investigación del caso de la mujer del presidente del Gobierno.

Las fechas de las cartas de recomendación fueron de julio. La de la principal ayuda del ICO de finales de junio. Y el disparo de los contratos públicos de Innova al año siguiente a esos contactos: en el año 2021.

La UCO ha señalado con el dedo a Innova Next, una consultora de Carlos Barrabés. Un gráfico elaborado por la UCO ha sido decisivo para describir la explosión de contratos en los años clave de la relación entre el amigo de Begoña y la mujer del presidente. Se trata del gráfico que refleja un auge en un año de 141 veces en la obtención de importe por los contratos públicos.

Año 2020: "Importe contratos adjudicados Innova Next SLU (€) 88.806,17 euros"

Año 2021: "Importe contratos adjudicados Innova Next SLU (€) 12.577.711,51 euros"

Año 2022: "Importe contratos adjudicados Innova Next SLU (€) 7.685.322,32 euros"

Es decir, que del año 2020 al año 2021 el importe se dispara multiplicándose por 141. Nada más y nada menos. El siguiente año, la escalada fue un poco menor frente al año 2020. Pero aún así el importe conseguido con los contratos públicos con respecto a ese 2020 quedó en 86 veces más.

Todo un cambio de panorama en plena explosión de las relaciones con Begoña Gómez. La UCO destaca en su informe que, "los datos del Importe Neto de la cifra de negocios de la mercantil Innova Next SLU —recogidos en los diferentes depósitos de cuentas disponibles—, son los que se exponen seguidamente, en donde puede observarse cómo desde su constitución en el año 2012, la mercantil ha incrementado su cifra de negocio de forma progresiva (a excepción del ejercicio 2018), hasta alcanzar en el ejercicio 2022, último ejercicio disponible, una cifra superior a los 11,3 millones de euros".

De hecho, "una vez analizada la actividad general de la sociedad en base a los datos accesibles en este momento procesal, a continuación, se analiza la incidencia de la actividad que se vincula a la Administración Pública": "Como ya se expuso anteriormente, pese a que se constituyó el 15.02.2012, no fue hasta el año 2017 cuando se ha localizado el primer contrato adjudicado a esta mercantil". Y, desde ese momento, "entre el 17.08.2017 y el 28.12.2023, la mercantil Innova Next SLU ha resultado adjudicataria, de forma individual o conformando UTE con terceras empresas, de un total de 28 expedientes por un importe total de 22.857.805,49 euros".

"Tal y como se observa, atendiendo al importe de adjudicación, un alto porcentaje de las adjudicaciones percibidas por la mercantil Innova Next SLU se producen en los ejercicios 2021 (12.577.711,51 euros) y 2022 (7.685.322,32 euros), suponiendo de forma conjunta 20,2 millones de euros, es decir, aproximadamente un 90% del total de las adjudicaciones", añade la UCO. A su vez, "este porcentaje se concentra de forma principal en un número muy reducido de expedientes, concretamente 8, cuya adjudicación se produce en el periodo de tiempo comprendido entre el 18.03.2021 y el 15.11.2022, es decir, en aproximadamente un año y medio". Y de ellos, casi 17 millones corresponden a contratos dependientes de administraciones socialistas.