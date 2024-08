Purga en los Mossos: la nueva consejera cambia a la cúpula policial y destituye al director general

Eduard Sallent pasará a la historia de los Mossos d'Esquadra como el hombre que no pudo, no supo o no quiso cumplir la orden judicial de detener a Carles Puigdemont. Con esa vitola a cuestas ha sido destituido del cargo por la nueva consejera de Interior de la Generalidad, la exalcaldesa de Santa Coloma Núria Parlon, que ha nombrado en su lugar al comisario Miquel Esquius para que se haga cargo del cuerpo en uno de los momentos en los que está más desacreditado como organización policial.

La no detención de Puigdemont ha sido la puntilla para Sallent, aunque de haber arrestado al prófugo tampoco habría cambiado su futuro. La consejera también ha cesado al director general de la Policía, Pere Ferrer, sustituido por Josep Lluís Trapero, quien pretendía llevar a cabo un importante ajuste de cuentas que no ha hecho más que comenzar. La número dos de Sallent, Rosa Bosch, también ha sido cesada. En su lugar, asume como dos de la policía y segunda de Esquius Alícia Moriana, que deja vacante el cargo de jefa policial de la "región central".

Esquius ya fue jefe de los Mossos entre julio de 2018 y junio de 2019, durante el mandato de Quim Torra. El mismo consejero que nombró a Esquius, Miquel Buch, fue quien lo cesó once meses después en favor de Sallent, que posteriormente sería cesado para restituir en su puesto a Trapero. Más tarde, Trapero sería relevado por ERC que primero nombró a Josep Maria Estela y después a Sallent.

Esquius es diplomado en Ciencias Religiosas y está especializado en tráfico. Tras el cese de Buch, fue enviado como jefe del área policial del Pirineo Occidental en lo que se interpretó como una degradación en toda regla.

Los nombramientos se atribuyen a Josep Lluís Trapero, ascendido a jefe político del área de Interior como nuevo director general de la Policía, responsabilidad que también incluye la gestión de las policías municipales de toda Cataluña.

El informe de los Mossos sobre la no detención de Trapero es el último documento de relieve en el que consta la firma de Eduard Sallent. En dicho documento, arremetía contra la ANC y aludía a la existencia en Cataluña de un riesgo "moderado" de "terrorismo nacionalista blanco", una categoría con la que la Assemblea se ha sentido aludida.