Su nombre es David Sanza. Es el catador de fondos para la cátedra de Begoña Gómez y amigo íntimo de Pedro Sánchez hasta el punto de que se permitió decirle en pleno programa de televisión que buscase "cancha en Moncloa" y lugar para "la neverita en el palacio". Ha tenido varias empresas. Una de ellas ha acabado en extinción pero, eso sí, por el camino recibió casi 170.000 euros en ayudas del ICO. De hecho, las ayudas fueron entregadas en los meses previos y posteriores a la captación de fondos para la cátedra de la mujer del presidente del Gobierno. Pero esa empresa -English for Fu- no era la joya de la corona de Sanza. El amigo de Sánchez, de hecho, buscó fondos para Begoña Gómez entre las grandes aseguradoras gracias a su actividad en ese sector por medio de Sanza Correduría de Seguros. Y a esta firma, niña mimada de su actividad empresarial, no le ha ido nada mal desde que ayudó a la mujer del presidente y pese a que la etapa no ha sido ni mucho menos de claro auge empresarial: ha multiplicado por tres la cifra de negocios y, además, todo ello, con los mismos impuestos o incluso algo menos que en 2020.

La empresa emblemática de David Sanza, el amigo íntimo de Sánchez y compañero del Ramiro de Maeztu y del baloncesto que, además, buscó fondos para la mujer del presidente, es Sanza Correduría de Seguros. No es una gran empresa -tiene cinco empleados, según los datos del Registro Mercantil extraídos por Axesor- pero su cifra de negocios sí ha pegado un claro despegue desde el año 2020. El 2020 es igualmente el año en el que Sanza se dedicó a la labor de buscar patrocinadores para la cátedra de Begoña Gómez. La misma cátedra que se creó después de llamar a Moncloa al rector Goyache de la Universidad Complutense -pública- y pese a que la mujer del presidente -nombrada directora de la cátedra- no cuenta con ninguna carrera ni titulación universitaria oficial.

Según las cifras de la cuenta de resultados de Sanza Correduría de Seguros, el año 2020 se cerró con un importe neto de cifra de negocios de 469.835 euros. En 2021 y tras un año de covid el negocio no se resintió. Al revés: subió a 550.520. Pero pese a la notable alza de más de un 17% no es comparable con la de 2022 -llegó a 946.671 euros duplicando el volumen facturado en 2020- ni con la de 2023 -llegó la escalada hasta los 1.244.518 euros, casi triplicando la cifra de negocios de 2020. Y, según los datos que ofrece Axesor, en ese tiempo el incremento de personal tampoco ha sido excesivamente llamativo: figura un empleado más entre 2020 y 2023.

Lo mismo que el pago fiscal tampoco es llamativo -o sí-: y es que, con el triple de cifra de negocios, el pago en impuestos por los beneficios de la empresa ha pasado de 38.479 euros en 2020 a algo menos en 2023: 35.721 euros. Hay que recordar que esto es por lo que respecta a la correduría de seguros del amigo de Sánchez. Porque otra de sus empresa, como ya ha publicado Libertad Digital, tuvo otro foco llamativo: el de las ayudas del ICO pese a su negativa evolución. Se trata de English for Fun y recibió una primera ayuda del ICO (Instituto de Crédito Oficial) el 19 de mayo de 2020. El concepto: "Avales a financiación a empresas y autónomos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para paliar efectos del COVID19. Artículo 29 RDL 8/2020 - gestionados por el ICO". El importe. "80.000 euros", tal como refleja el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas y fue recogido en el BOE de su momento. Se trató de la mayor de las ayudas recibidas en aquella época, pero no de la última. La segunda, de hecho, llegó a los dos días. Se fechó su "concesión" fue el 21 de mayo de 2020 y su importe "49.600 euros". El concepto, de nuevo, "Avales a financiación a empresas y autónomos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para paliar efectos del COVID19. Artículo 29 RDL 8/2020 - Gestionados por el ICO". Es decir, que en dos días llegaron dos ayudas del mismo organismo, a la misma empresas y por el mismo concepto.

La tercera ayuda del mismo departamento se concedió en diciembre de 2020, un par de meses después de que se firmara el patrocinio de la cátedra de Begoña Gómez. Se oficializó la "concesión" el 21 de diciembre de 2020. El importe: 40.000 euros. El concepto, de nuevo el mismo: "Avales a financiación a empresas y autónomos concedidos por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para paliar efectos del COVID19, gestionados por el ICO por cuenta del Ministerio. Artículo 29 RDL 8/2020".

Todo ello en los meses previos y posteriores a la labor de búsqueda de fondos que Sanza realizó para la mujer del presidente. Esta segunda empresa, por cierto, se encuentra ahora y tras haber recibido las ayudas en fase inactiva por extinción.