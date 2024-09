El audio de la declaración de Barrabés sobre sus reuniones en Moncloa: "En una estuvieron Begoña Gómez, Pedro Sánchez"

El empresario Juan Carlos Barrabés, gurú de Begoña Gómez, confirmó ante el titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, que se reunió en varias ocasiones con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En el audio de su declaración ante el instructor del pasado 1 de agosto, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, Barrabés afirmó que el encuentro con Sánchez "fue básicamente para hablar de las cosas que yo sé, de innovación "."Yo pensé que lo hacía con otros empresarios, supongo que lo hizo", matizó.

Durante su comparecencia de algo más de media hora, el empresario contestó solo a las preguntas que le formuló su abogado y ofreció detalles de su relación con Begoña Gómez y Pedro Sánchez. A preguntas del instructor, afirmó que a Sánchez le había conocido antes en Benasque, "un pueblo del Pirineo" y "un par de veces" más, le saludó, pero nunca ha tenido lo que se definiría como "una relación con él". "Un día nos llamó para que fuéramos a una reunión", apuntó.

Después añadía: "No sé si vio más empresarios". "Iría como varias veces a ver a Begoña por el tema del master y luego fui a ver a Pedro Sánchez, pues no sé si una vez o dos. Yo siempre fui con invitación", señaló. "En una estuvieron Begoña Gómez, Pedro Sánchez", afirmó en otro momento de la declaración realizada por videoconferencia mientras estaba hospitalizado.

"Aunque la empresa de consultoría parezca pequeña para España, es muy importante porque estamos siempre con grandes empresas, conocemos muy bien el mercado, lo que le pasa a las pequeñas y medianas empresas y todo el mundo me ha preguntado, desde siempre, de todos los partidos, no solo partidos políticos. De cualquier sitio me ha preguntado por cómo estaba el país, desde hace 35 años. Yo pensé que (Sánchez) lo hacía con otros empresarios, supongo que lo hizo. De ese tema sé bastante, es normal que me pregunten", apuntó Barrabés.

Sobre Begoña Gómez, aseguró que las conversaciones trataron "siempre del tema del master". "Alguna vez estaba sola pero normalmente estaban mujeres que trabajaban con ella, siempre chicas, pero no me sé el nombre", concluyó.