La AEAT afirma que todo está bien en las actuaciones fiscales del hermano de Pedro Sánchez. Así lo ha afirmado en un informe inexplicable entregado a la Justicia que no tiene, ni siquiera, firma del inspector encargado del estudio de la situación tributaria de David Sánchez. Lo cierto es que la juez ha pedido mucha más información, tal y como ha informado ya Libertad Digital: ha reclamado, para empezar la identidad del autor del llamativo informe, y también, de paso, las cinco últimas declaraciones de la renta del hermano de Sánchez ante su inexplicable patrimonio. Y es que, con menos de 300.000 euros en ingresos, el hermano del presidente ha conseguido acumular un patrimonio de más de dos millones de euros y el informe de la Agencia Tributaria no aportan ninguna explicación sobre este asunto.

Citado a declarar el funcionario

Pues bien, la situación ha llegado a tal punto que las acusaciones populares han reclamado a la juez del caso, Beatriz Biedma, que cite a declarar en condición de testigo al supuesto funcionario responsable del informe. Y es que no figura su nombre en el escrito dirigido al Juzgado por Hacienda, el departamento que comanda la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero. La juez, por su parte, ya ha reclamado la identidad del desconocido autor.

Y es que el informe, sin más, pasa de puntillas por la acumulación de dos millones en patrimonio sin ingresos que lo justifiquen y acepta como normal que el hermano del presidente, David Sánchez, se niegue a declarar el IRPF en España por afirmar que es residente portugués. Todo ello mientras el hermano de Pedro Sánchez cobra todos sus ingresos conocidos de la Diputación de Badajoz -y la ley del IRPF afirma que, si los ingresos son españoles, el declarante es español, por mucho que tenga una residencia en otro país- y, para colmo, asegura vivir en el citado país pese a que su contrato de trabajo especifica que debe acudir todos los días laborales a su puesto en Badajoz.

"Devienen necesarias las siguientes diligencias probatorias (...) Con respecto a los delitos contra la Hacienda Pública y el de enriquecimiento ilícito, procede librar oficio a la Agencia Tributaria para que emita informe detallado sobre los siguientes extremos relativos a David Sánchez Pérez-Castejón". Así fue el requerimiento realizado por la juez, que se ha encontrado con un informe carente de la necesaria información. Y es que el Juzgado exigía saber "si el mismo tiene su residencia fiscal en España o Portugal, periodo impositivo en el que se ha realizado cambio de residencia, en el caso de que haya tenido lugar, y si su residencia fiscal en Portugal sería compatible con su condición de funcionario público y su obligación de prestar sus servicios profesionales de forma habitual en Badajoz, con especial referencia a la legislación específica sobre la materia y sobre si lo anterior sería compatible con la regulación contenida en la Ley del Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (al establecer el artículo 9.b de la Ley del IRPF que la persona física será residente en territorio español cuando radique en él el núcleo principal o la base de sus actividades e intereses), y con los principios generales que inspiran la materia, su legislación específica y el Convenio entre España y Portugal para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal".

Declaraciones tributarias de 5 años

Por ese motivo pidió "las declaraciones tributarias presentadas en los últimos 5 periodos impositivos, examen de las mismas y si de ellas puede deducirse algún indicio de delito contra la Hacienda Pública".

La juez reclamó saber, igualmente, "si de todos los datos y documentación de los que dispone la Agencia Tributaria puede determinarse un incremento en su patrimonio que no sea consecuencia directa de sus ingresos y si el mismo sería superior a los 250.000 euros". Y el informe de Hacienda remitido a la Justicia, en sus 31 páginas sin membrete ni firma, no llega a desvelar este enigma, pese a lo que remarca que todo es correcto en la situación fiscal del hermano del presidente. Y es que el citado documento no contiene ningún elemento que explique el milagro de los millones del hermano del presidente ni que acredite su titularidad y oficialidad real. El informe, de hecho, tampoco recoge lo que se conoce como DIR3, un código oficial que incorporan los documentos de este estilo para identificar sin lugar a dudas al organismo que lo emite.

Plan maestro de inspección de la AEAT

Para colmo hay que recordar que Hacienda ha mantenido desde hace años un plan de inspección que recoge literalmente la situación del hermano de Pedro Sánchez. Sin embargo, según ese mismo informe fiscal remitido por Hacienda al Juzgado, no ha habido inspección ni comprobación alguna por haberse autoconcedido el derecho a no declarar la renta en España.

El plan de inspección es el plan maestro de la Agencia Tributaria. Es el texto normativo anual que recoge las actuaciones permitidas, los objetivos a seguir y la estrategia de lucha contra el fraude fiscal de Hacienda. Pues bien, todo en ello apunta a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por haberse concedido a sí mismo el derecho a no ser declarante de la renta en España cuando resulta que su principal pagador conocido hasta el momento es la Diputación de Badajoz. Es decir España.

El plan de inspección del último año ha sido aprobado bajo el nombre de Resolución de 21 de febrero de 2024, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2024. Y allí se puede leer el siguiente texto: "Análisis patrimonial. En lo que se refiere al análisis patrimonial y el control de patrimonios relevantes, la experiencia acumulada ha permitido poner de manifiesto la existencia de conductas extremadamente lesivas para los intereses de la Hacienda Pública relacionadas con la simulación de la residencia fiscal fuera del territorio español, especialmente en casos de personas físicas, con la principal finalidad de obtener una tributación efectiva inferior a la debida". David Sánchez —que opera con pseudónimo (Azagra)— asegura que reside en Portugal, a escasos kilómetros de su sitio de pago de sueldo: la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz.

El plan de inspección prosigue: "Se trata de obligados tributarios que, residiendo de hecho en España, sitúan ficticiamente su residencia en otros territorios, señaladamente de baja tributación. Las actuaciones sobre esta irregularidad que se han venido realizando exigen un importante esfuerzo de investigación a través de las declaraciones informativas, la documentación que se está requiriendo y las herramientas que permitan analizar y trabajar esta información, facilitando la selección y comprobación de estos obligados tributarios". Y David Sánchez declaró personalmente en su documento de ingresos oficial que no tiene obligación de presentar declaración de la renta en España. Y, pese a ese plan de inspección, lo cierto es que el hermano de Sánchez no ha recibido comprobación o inspección por parte de Hacienda.