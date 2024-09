Yolanda Díaz deja perpleja a Pepa Bueno con un argumentario indescifrable sobre Broncano: "Mi equipo de zetas..."

Empezamos a estar demasiado acostumbrados a que Yolanda Díaz hable y hable sin decir nada. El problema es que cuando lo que habla va al BOE, suceden cosas como el Salario Mínimo Interprofesional, o los fijos discontinuos, un agujero negro de parados no declarados que han convertido la estadística laboral casi en una alegoría de sus discursos.

La vicepresidenta del Gobierno que fue contra los productores de fresas en España, la misma que fue contra los supermercados, que acusó a "los millonarios" de querer coger cohetes para huir de este planeta, o que advirtió asustada que "los algoritmos no andan solos por la calle" ha dejado ahora perpleja a Pepa Bueno en una entrevista este domingo en el diario El País, en la que relaciona al fichaje galáctico de TVE David Broncano con su "equipo de zetas", los hombres y un problema que es "cosa de dos".

Aquí la respuesta completa transcrita:

Pepa Bueno: "No sé si ha visto el programa (de Broncano)"

Yolanda Díaz: "No. Pero no. Pero lo sigo. Sigo el debate. No por razones evidentes. No me da la vida, se lo puedo garantizar. Una precisión: yo no he hecho los dos nombramientos que están a día de hoy en la radio televisión pública de España. Es una de las herencias que tengo. Pero no he sido yo. Digo, aquí asumo todas las responsabilidades que sean, pero esta no es mía. Y creo que este debate… le agradezco la pregunta. Antes le decía que en el modelo actual, que tiene mucho que ver con el trumpismo, con la extrema derecha, con muchas cosas, va de dos. Necesitan a dos, ¿no? No sólo es la discusión y la politización y el uso que hace la derecha y la extrema derecha. Es mucho más, es un cambio de modelo. Nuestros hijos e hijas, en tik tok, no les dejan nada más. Sólo les permiten, y además hay suculentos negocios… ¡beneficios perdón! No negocios, a cada clic que hacen nuestros hijos e hijas o nosotras mismas. Pero la clave de ese enfrentamiento es que sólo se puede entre dos. Mi equipo, que tengo un equipo de zetas, ayer en este debate que nos ocupó tiempo. Fíjese si es un debate como decíamos antes la financiación, por tanto, interesantísimo… mis zetas me decían: "es tremendo porque sólo estamos hablando de hombres". ¡Fíjese cómo ha cambiado el paradigma! Y mis jóvenes, chicas, la llamada que me hicieron es: "¡Sólo son hombres!" Yo me quedé perpleja y dije: "pues quizá tienen razón". ¿Qué quiero decir? Creo que es muy inano que la… El Partido Popular no tiene ninguna condición para ganar las elecciones generales. Ninguna, porque no tiene proyecto de País y además la estrategia de combatirlo absolutamente todo..."