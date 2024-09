Alertan del riesgo detrás de los videojuegos online: son un nido de pederastas

Este lunes, la Policía Municipal ha detenido en el centro de Madrid a un pederasta con dos menores en su coche con los que había contactado a través de un videojuego. En el maletero tenía sedantes, jeringas precintadas y chalecos robados a los Mossos y a personal sanitario.

Esto pone de manifiesto la realidad de muchos menores cuando cierran la puerta de su cuarto: Juegan a videojuegos en directo en los que pueden interactuar con personas de todo el mundo a través de un sistema de chat, sin saber su identidad. Es también el contenido que consumen continuamente en Youtube y redes sociales donde han surgido nuevas personalidades de moda entre los jóvenes: Los streamers.

En España, según datos del Ministerio del Interior, uno de cada 4 menores ha sufrido acoso sexual en Internet y dos de cada 3 jóvenes, ha sido animados a abandonar los chats públicos en los videojuegos para hablar por chat privado. Muchos reconocen también haber seguido la conversación a una persona que le ha hecho sentir incómodo.

Esto está en la red. Son vídeos de partidas online publicados en Youtube y Tik Tok. Y como este ejemplo, pueden encontrar miles. Realizando simples búsquedas, encontramos también vídeos de Youtubers destapando pederastas en chats. La incógnita es si luego, denuncian a las autoridades.

"Los policías vemos esto cada día"

Alfredo Perdiguero, subinspector de la Policía Nacional, en declaraciones a esRadio asegura que "últimamente vemos que los videojuegos en los que se comunican los jóvenes entre ellos, sin saber el perfil, sin saber quién hay detrás, son aprovechados por los pederastas para pedir fotos a los niños"

Esto vale también para cualquier red social que esté en abierto, que no esté controlada o cualquier cámara doméstica conectada a una red wifi; que es fácil de ser hackeada.

Coincide Víctor Antón, miembro de la Brigada Provincial de la Policía Judicial. Ya el pasado noviembre alertaba de esta cuestión en una ponencia en la Universidad Católica de Valencia en la que también ponía de manifiesto la dificultad a la que se enfrentan las autoridades para investigar estos casos, así como las extorsiones o abusos a través de las redes sociales:

"Las empresas como Facebook, Instagram o Google, son empresas tan grandes que solicitan mucha documentación. Dentro de poco nos van a solicitar hasta una prueba de ADN", bromea. "Lo primero que te piden es que el delito que tú estás investigando ellos lo tengan en su legislación. Pero, por ejemplo, delitos de injurias y calumnias, no existen. Por lo que ya necesitan una comisión rogatoria; esto es cuando el juez necesita decirle al juzgado de Estados Unidos que por favor esa empresa se lo dé y sea el juez de Estados Unidos quien le pida la información a esa empresa" Esto dificulta mucho la tarea y dilata significativamente los plazos.

Las redes encriptadas como Telegram o los videojuegos en línea, son además una puerta abierta a los delincuentes que han visto en ellas una vía para seguir comunicándose cuando detectan que están siendo controlados por la Policía. El subinspector Perdiguero explica que hace tiempo que saben que "los delincuentes, sobre todo de prostitución, tráfico de drogas y crimen organizado utilizan los chats de estos video juegos para comunicarse y escapar del radar de la Policía y de los pinchazos telefónicos autorizados judicialmente"

Las empresas, lo reconocen

Las empresas tienen gran parte de la responsabilidad en este campo y la llave para frenarlo, porque esto viene de largo. Por ejemplo, la empresa desarrolladora del videojuego FIFA (EA) reconoció en un comunicado en 2021 la existencia de pedófilos en su chat en red.

Lo mismo pasa con videojuegos como Call of Duty o Fornite donde se han detenido a varios pederastas por captación de menores. De hecho, Epic Games, la compañía desarrolladora de Fornite, fue condenada en 2022 a pagar 500 millones de euros por no proteger la identidad de los menores y permitirles hacer uso tanto del chat de voz, como de configuraciones especiales para recibir compras no deseadas por parte de extraños, sin consentimiento de los padres ni tutores de esos menores; como hemos visto en el vídeo anterior. Desde entonces, la empresa sólo ha incluido un control parental en los juegos.