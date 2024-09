La directora de Wakalua reconoció al juez Peinado su amistad con Begoña Gómez: "Teníamos un trato muy cercano"

Libertad Digital ha tenido acceso a la declaración como testigo ante el titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, de la que fuera directora de Wakalua, Leticia Lauffer. La comparecencia tuvo lugar el pasado 26 de agosto en el marco de la investigación sobre la esposa del presidente del Gobierno Begoña Gómez.

Lauffer trabajó para el grupo empresarial de Juan Carlos Barrabés, Barrabés.biz, entre febrero de 2017 y mayo de 2019. Posteriormente, se convirtió en directora de Wakalua (filial de Globalia) entre mayo de 2019 y junio de 2023. Es considerada por los investigadores como el supuesto nexo entre la mujer del presidente del Gobierno Pedro Sánchez y el grupo empresarial de los Hidalgo. El Ejecutivo socialista rescató a Globalia con más de 600 millones de euros después de que su filial Wakalua patrocinase el África Center que dirigía Begoña Gómez.

La portavoz de las acusaciones populares en la causa, Marta Castro (Vox), preguntaba a Lauffer si conocía al empresario Víctor de Aldama y sobre quién le presentó a Javier Hidalgo (Globalia): "A Víctor de Aldama le conocí yo creo que fue en el viaje de Rusia también a la vez que a Begoña, el día antes. A Javier Hidalgo me lo presentó, creo que una amiga mía con la que estaba en un FITUR, María, María Zabay".

A continuación, Lauffer recordaba que conoció a la esposa del presidente del Gobierno en un viaje a San Petersburgo (Rusia) y reconocía su amistad con ella: "Yo lo que he tratado lo he tratado directamente con la señora Gómez.... Teníamos un trato muy cercano, la verdad. Sí, vamos, muy cercano. Luego la vi en dos reuniones, que es cuando fui a Londres y vinimos juntas, que fuimos en el metro en Londres hasta el aeropuerto y en el avión juntas. Pues ahí nos contamos un poco más de nuestra vida, de nuestros hijos, de nuestras cosas. Pero tenía una muy buena relación con ella. Sí".

Después, Lauffer apuntaba que ella e Hidalgo conocieron "a la vez" a Begoña Gómez en San Petersburgo. "A mí me la presentó Javier (Hidalgo) después de una cena en el hotel", "yo la conocí informalmente en ese momento y cuando he tenido una reunión formal ya ha sido en Madrid y para el tema de la OMT y del Africa Center":

Después, negaba haber acudido alguna vez a Moncloa o conocer en persona a Pedro Sánchez: ·Bueno, le he visto pasar en Fitur, pero que ha saludado a todo el mundo, yo ni le saludado en mi vida".

A continuación, era preguntada sobre una reunión mantenida el 20 de enero de 2020 con Víctor de Aldama y Javier Hidalgo. Lauffer se quejaba del tiempo transcurrido para acordarse y el juez Peinado la reprendía: "Señora, absténgase de hacer comentarios. Conteste a la pregunta simplemente porque los comentarios o repreguntas no es el objeto de la declaración. No me interrumpa, por favor. No es el objeto de la declaración testifical. Usted conteste en el sentido que considere oportuno, obviando comentarios en ese parecer que no viene al caso".

A preguntas de la acusación popular, Lauffer afirmaba que en la actualidad trabaja como "profesional independiente" a través de su consultora tras la desaparición de Wakalua. "Dejé Barrabés. Nunca he solapado Barrabés con Globalia, nunca jamás. Luego estuve en Globalia, vamos, Wakalua, porque era 100 % Globalia. Luego Wakalua pasa a Áboris, con lo cual Áboris era copropietario al 50 y luego al 100 % de Wakalua. Y después de ahí yo ya me voy, vamos, me voy no, nos echan a todos los que veníamos de Globalia".

Posteriormente, era preguntada por Juan Arrizabalaga, el negociador de Globalia con la dictadura venezolana de Nicolás Maduro, con el que tal y como desveló LD, montó en mayo la consultora ‘LLJ Consulting S.L.’

Lauffer afirmaba que era su "pareja" y apuntaba: "No creo que proceda la pregunta de quién es mi pareja". Peinado vuelve a reprenderla: "Mire señora. He dicho antes que se abstenga de hacer comentarios. Usted se limita a contestar lo que le preguntan. Esto es una actuación judicial. No sé si sabe usted el alcance de una diligencia testifical que puede afectar a aspectos también de la vida privada". "Perdón, no lo sabía", contestaba Lauffer.

"Yo creo que desde el primer momento que usted ha empezado a recibir información por parte de la persona que se está dirigiendo a usted en este momento, tiene que tener conciencia de dónde nos encontramos, que es en una sede judicial, en una instrucción de un procedimiento para comprobar determinados aspectos que pueden alcanzar incluido a su vida privada", afirmaba el instructor.

Peinado impidió preguntas sobre Venezuela y Marruecos

La acusación preguntaba entonces sobre la reunión mantenida por Arrizabalaga y la nº 2 de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez. Peinado pide a Lauffer no contestar señalando que dicha pregunta es "impertinente porque no está siendo objeto de investigación y no se alcanza a percibir ningún tipo de conexidad con los hechos objeto de la investigación y por los delitos que en concreto se están investigando en estas diligencias previas".

De la misma forma, Peinado impide que la testigo conteste otra pregunta sobre si en Wakalua tenía que hacer alguna actividad profesional en Marruecos: "A ver, vamos a recordar a qué se debe constreñir el objeto de la investigación y por tanto el objeto del interrogatorio a esta testigo. No alcanzo a comprender que aparezca aquí un país donde se supone que no tiene nada que ver con los hechos que han sido objeto de la denuncia inicial y que hipotéticamente han podido hacerse referencia en algunos de los informes que han llegado a las diligencias previas. Como no hay nada que pueda permitir hacer ninguna deducción para una hipotética investigación, si aparecieran nuevos hechos, podría ser procedente. En este momento es improcedente".