Temor en Policía y Guardia Civil: "La búsqueda de 'mierda' del Gobierno no se ha limitado a jueces y periodistas"

La unidad del Gobierno de divulgación de "mierda" -como ya le llaman en círculos policiales- no ha cogido desprevenidos a determinados miembros de la Policía y Guardia Civil. Fuentes consultadas por Libertad Digital confirman que hace tiempo que "no sólo jueces y periodistas" han sido analizados e investigados y que "de hecho, ha habido ya movimientos para sacar del tablero a determinados policías o guardias civiles".

Las informaciones publicadas por El Confidencial apuntando a una unidad del Gobierno o del PSOE, donde estaría Santos Cerdán, centrada en la recopilación y divulgación selectiva de noticas o rumores contra jueves o periodistas incómodos han abierto un profundo debate en la Policía y la Guardia Civil.

El Confidencial ha publicado, de hecho, que un empresario implicado en la campaña de Ferraz para tratar de desacreditar a magistrados y periodistas asegura en una grabación que Santos Cerdán y la fontanera del PSOE Leire Díez manejan miles de archivos con información sensible. E, igualmente, señala ese diario que un testigo sostiene que el presidente del Gobierno, al que se refiere como "gran jefe", ordenó a Ferraz que recopilara información sensible sobre miembros del Poder Judicial y profesionales de los medios tras la apertura de las diligencias penales contra su mujer, Begoña Gómez.

Repercusiones en la Policía y Guardia Civil

En la Policía y la Guardia Civil no ha sorprendido la noticia. "La búsqueda de ‘mierda’ del Gobierno no se ha limitado a jueces y periodistas", añade una fuente policial. "Ha habido informes que han afectado igualmente a policías incómodos por las investigaciones realizadas. Y no ha sido extraño ver desplazamientos de mandos a destinos inexplicables, simplemente con el fin de apartarlos de materias sensibles", añade la misma fuente.

Chequeos a asociaciones de la Guardia Civil

Los chequeos y cargas de profundidad, de hecho, sí han sido visibles incluso contra asociaciones de Guardia Civil. El caso más claro ha sido el de Jucil, la asociación mayoritaria de la Benemérita, que ha estado en el punto de mira hasta el punto de que se pidió el estudio de su posible ilegalización tras mostrar públicamente su rechazo a la ley de amnistía. "Se han encargado chequeos de determinada gente y asociaciones para ver si se les podía apartar y enmudecerlos. Eso lo sabemos todos".

Silencio dentro de los cuerpos policiales

Las mismas fuentes de ambos cuerpos policiales apuntan a que "el silencio aquí es absoluto sobre estos asuntos. No quiere hablar casi nadie de esto". Y añaden que "últimamente, el silencio se ha impuesto en infinidad de cuestiones políticas. Si hablas te puedes quedar fuera de muchas cosas".

Y, efectivamente, la órbita de tensión se ha disparado tras la apertura de las causas contra Begoña Gómez y el hermano de Pedro Sánchez. "El propio presidente ha sido el primero en descalificar a jueces. Su Gobierno lo ha hecho en público, cargando contra actuaciones judiciales e investigaciones policiales. Son ellos los que lo han calificado de fango. Cómo no vamos a tener la sensación de que, si encuentran algo de cualquiera, pueden usarlo en campañas. Claro que hay esa sensación", añade un fuente policial.