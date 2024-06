Así tiene Marlaska a la Guardia Civil: embarcaciones averiadas en Ceuta, sin chalecos ni gorras y con un solo chándal

El Pleno del Consejo de la Guardia Civil mantuvo una reunión el pasado 13 de junio. Las asociaciones de guardias aprovecharon para hacer una reclamación general de todo lo que necesitan -y no tienen- para ser efectivos y no poner en peligro sus propias vidas y también para dibujar una fotografía actual y lamentable del estado en el que opera un cuerpo clave para la seguridad de todos los españoles. Los datos que hoy publica Libertad Digital son literalmente inadmisibles: embarcaciones averiadas en Ceuta, sin chalecos antibalas, agentes hasta sin gorras y algunos con un solo chándal que, si lo sudan y no tienen tiempo para lavarlo, deben volver a ponerse.

La asociación mayoritaria de la Guardia Civil, Jucil, expuso ante el pleno de la Benemérita una fotografía de la situación en la que se ve obligado a trabajar el cuerpo. En ese pleno, y dentro de la Comisión de riesgos laborales llegó el mayor de los listados: "Se reitera la falta de chalecos en la unidad de Policía Judicial, Información y unidades operativas. Está pendiente la adquisición de chalecos personales por lo que reiteramos consulta sobre los mismos. Por parte de la Dirección General de la Guardia Civil (DGGC) no se sabe si serán o no suficientes".

Ese fue el primer punto. Pero hubo todo un listado capaz de generar vergüenza ajena. Otro: "Se traslada la falta acuciante de uniformidad, tanto a los eventuales de Baeza, los cuales no disponen de gorras de servicio, boina, guantes de invierno y anti corte, como a los guardias civiles destinados en las diferentes especialidades". La falta de uniformidad, de hecho, "es preocupante debido a que nos encontramos con alumnos con un solo chándal y tres camisetas para realizar el curso, por ejemplo, y a los especialistas del cuerpo, los cuales están realizando sus cometidos con uniformidad prestada por sus compañeros de unidad".

Otra denuncia más, general, pero constante: "Se traslada que la Oferta de Empleo Público es insuficiente y que se necesita más personal para cubrir la falta del mismo". Y otra especialmente sangrante: "Se pregunta por la situación actual de las investigaciones, así como por el informe del asesinato de nuestros compañeros en Barbate. La Administración vuelve a dar la callada por respuesta, diciendo que el caso está en trámite judicial y que por ello no se comenta nada, no siendo óbice tal excusa ya que el informe de investigación no analiza los responsables penales, sino las causas del accidente y medidas preventivas".

El listado sigue: "Se solicita información sobre la situación en la que se encuentra el arreglo de la instalación eléctrica de la Comandancia de Córdoba, si se tiene intención de licitar el proyecto a lo largo de este año, y el año que viene comenzar la obra, o bien si no hay presupuestos, a lo que la DGGC no contesta".

Evidentemente las quejas muestran el impacto en el servicio prestado y, además, en las plazas más delicadas: "Se traslada la situación del servicio marítimo de Ceuta. Debido a que tienen todas las embarcaciones averiadas, los agentes están prestando servicio con una embarcación del GEAS". "El Servicio Marítimo de Ceuta se basa, principalmente en el rescate de personas que pretenden entrar en Ceuta a nado desde Marruecos, a través de los espigones fronterizos. Estos agentes no disponen de ninguna embarcación idónea para ese tipo de rescates en medio acuático y corren riesgo de golpear con la embarcación al rescatado con el oleaje", explica la Guardia Civil.

Los cascos también son insuficientes: "Se nos traslada que se van a dotar a las USECIC con cascos balísticos, aunque no en cantidad necesaria, por lo que desde Jucil, se solicita que los cascos balísticos no se compartan y cada efectivo pueda disponer de uno personal". Y hasta los botiquines: "Se solicita dotación de botiquines para los vehículos de tráfico por ser quienes primero llegan al lugar en caso de accidente. También se hace extensiva esta solicitud para todos los vehículos de la Guardia Civil".