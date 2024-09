Investigan la muerte de una niña de 3 años tras acudir a urgencias y ser enviada a casa

La titular del Juzgado de Instrucción numero 8 de Figueres investiga la posible muerte por negligencia médica de una niña de tres años que falleció el pasado martes, dos días después de que sus padres la llevaran al Centro de Atención Primaria (CAP) de Roses -en Gerona- aquejada de dolor de estómago y la enviaran a casa al no apreciar gravedad en los síntomas que tenía en ese momento.

La noche del martes, la familia tuvo que regresar con la pequeña al centro de atención primaria ante el empeoramiento de su salud. Los dolores eran más fuertes y además presentaba fiebre. Tras evaluar a la niña, los pediatras del CAP la derivaron en ambulancia al Hospital de Figueres, donde decidieron trasladarla al Hospital Josep Trueta de Gerona al entender que su estado era crítico. Tanto es así que murió antes de que se produjese su evacuación.

Sus padres presentaron la denuncia el 18 de septiembre y pidieron que se le practicara la autopsia. La juez ha acordado abrir diligencias, ha requerido información clínica a los centros sanitarios que atendieron a la menor y ha autorizad el examen del cadáver, para determinar si hubo algún tipo de negligencia médica en la asistencia que se le dio. "Me han matado a mi hija", ha aseverado la madre de la niña en el programa ‘Vamos a ver’ de Telecinco.

"Nunca me la revisó" y "me dijo que no le pasaba nada", ha relatado la mujer a cerca de la primera vez que llevaron a la pequeña al médico. "Vomitaba amarillo" y "me dijeron que era por un virus", ha añadido. "El parte dice que murió de muerte natural y no fue una muerte natural", ha apostillado el padre durante su intervención en el espacio televisivo. Ellos están convencidos de que la menor empeoró a raíz de una medicación que le administraron en el hospital.