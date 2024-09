Los mensajes del caso Koldo vinculan a Illa y al ministro Torres también con los contratos de tests de la trama

Los mensajes interceptados por la UCO a los denominados Cuatro Mosqueteros de la trama Koldo-PSOE, liderados por Víctor de Aldama —el contacto de Begoña Gómez con Globalia—, ya habían mostrado la vinculación entre Salvador Illa y Ángel Víctor Torres, así como los contratos de compra de mascarillas investigados por la Justicia. Pero la investigación ha probado más: esa vinculación se extiende también a los contratos de compra de tests en el peor momento de la pandemia del COVID.

Conversaciones reveladoras

Las conversaciones plasmadas por la UCO en el sumario recogen lo siguiente: "25/08/2020. Nacho dice que necesita que alguien vaya a hacer seis [test] por el Ministerio de Transportes con él, que ahora les explica". A continuación, "les manda un pantallazo de una conversación con Ángel Víctor Torres", señala el documento de la UCO.

"El 20/08/2020, Nacho manda un mensaje y dice que hoy llamarán. A las 7, habla 'Illa' con el de Canarias para darle, en principio, el ok". Se trata de conversaciones que muestran el manejo de test del COVID en un momento en el que nadie podía acceder a ellos, y con conocimiento de departamentos ministeriales.

Aprobaciones y plazos

El "20/08/2020, Nacho manda un mensaje diciendo que han aprobado desde Sanidad el proyecto, que acaba de colgar con Víctor, que mañana les cuenta. […] César pregunta que, si tienen plazos, y Nacho le dice que sí, pero que están en marcha".

Negocios de elevada cuantía

Todo ello se mezcla con explicaciones de negocios de elevada cuantía, a la vista de los comentarios: "Javier le dice que les informe, y Nacho manda un audio: Contenido del audio: '...Nada, he estado hablando con él. Me ha dicho que escribiera a los Consejeros de Sanidad de las dos zonas y aeropuertos, diciéndole que estamos dispuestos a la entrada y salida de pasajeros, porque él dice que el problema está siendo que vengan desde origen, con el test. Pero que si no, habría que hacer a todos los que salgan, y nada. Me ha dicho que vaya avanzando, que él sigue avanzando en paralelo'". Porque parece que los mismos cargos ministeriales o autonómicos del momento estaban igualmente al corriente de las compras y el negocio con los tests en pleno COVID.

Testimonio de Cruz Oval

Hay que recordar que un exalto cargo socialista ya había apuntado en esta dirección. Su nombre es María Teresa Cruz Oval, exconsejera de Sanidad de Canarias, quien señaló al ahora presidente catalán y entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, y al ahora ministro y antes presidente autonómico, Ángel Víctor Torres, por este mismo asunto. En su declaración ante la Comisión de Investigación del Senado, Cruz Oval subrayó hace un par de meses que Conrado Domínguez, imputado en el caso PSOE-Koldo por ser una figura clave en los contratos investigados, era un "conseguidor", y que, justo por ese motivo, fue nombrado por Ángel Víctor Torres coordinador del comité de compras inventado por el entonces presidente autonómico. La afirmación lanzó de bruces al ahora ministro al eje de la trama de presunta corrupción.

Obediencia al partido

Es más, la exconsejera aseguró que ella aceptó esa decisión por pura obediencia al PSOE: "En los partidos se obedece a los de arriba", aseguró. Otra de las bombas lanzadas por la exconsejera puso en la diana igualmente a Salvador Illa. Y es que Cruz Oval confirmó la imposibilidad de comprar material sanitario durante unos días por orden del ahora candidato a la presidencia de la Generalidad catalana. Una versión que tumba la explicación dada por Illa en su momento.

Material sanitario y cese

Y Cruz Oval siempre hablaba de material sanitario, un concepto que no solo incluye las mascarillas. Sobre su cese, Cruz Oval afirmó que el entonces presidente canario "dio una explicación en público y otra en privado" y que se produjo cuando "estaba evitando que pasara cualquier irregularidad". Después de que ella dejara la consejería, se produjeron los tres casos de corrupción que acorralan a Torres: el caso mascarillas, el caso Tito Berni y el caso Koldo.

La declaración de Cruz Oval también confirmó que las comunidades autónomas no pudieron comprar material sanitario durante unos días por orden del Ministerio de Sanidad, desmintiendo así la versión dada en la comisión de investigación por Salvador Illa. Finalmente, la exconsejera se desmarcó de los contratos con las dos empresas investigadas: RR7 y Soluciones de Gestión. Y concluyó con una sentencia: "El señor Koldo no tiene mi teléfono".