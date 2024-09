El presidente de ADIF cesado tras estallar el caso Koldo, Ángel Contreras, avaló adjudicaciones a la empresa familiar de la amiga de Begoña Gómez, Leticia Lauffer. La filial de Globalia que lideró Lauffer entre 2019 y 2023, Wakalua, patrocinó el África Center que dirigía la mujer de Pedro Sánchez. Posteriormente, el Ejecutivo socialista rescataba al grupo empresarial de los Hidalgo con más de 600 millones de euros.

Tal y como desveló LD, ADIF adjudicó a la empresa Tecnivial S.A. (empresa familiar de Lauffer) una veintena de contratos por valor de unos 5,7 millones de euros entre junio de 2019 y diciembre de 2023, según figura en el registro mercantil. En este periodo, el Ministerio de Transportes fue dirigido primero por José Luis Ábalos, después por Raquel Sánchez y en la actualidad por Óscar Puente. En total, la empresa familiar de Lauffer ha recibido 7,2 millones en adjudicaciones estatales en este periodo.

Según la documentación, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, Ángel Contreras dio el visto bueno a muchas de las millonarias adjudicaciones efectuadas a Tecnivial en los últimos 5 años siendo el director general de conservación y mantenimiento de ADIF. La Dirección General de Conservación y Mantenimiento es un área estratégica que contribuye a la operatividad de la red ferroviaria.

Contreras llegó en el 2011 a ADIF para ocupar el puesto de técnico en dirección de obras de infraestructura ferroviaria. En 2012, fue ascendido a jefe de coordinación de inversiones y en 2015, fue nombrado gerente del área de infraestructuras. En el 2018, con la llegada de Ábalos al Ministerio, se convirtió en director general de conservación y mantenimiento.

Finalmente, en diciembre de 2023 era designado presidente de ADIF hasta su destitución en este mes de septiembre tras aparecer su nombre salpicado en el caso Koldo. Concretamente, los investigadores de la causa registraron comidas de Contreras con el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su entonces asesor Koldo García en el restaurante La Chalana en Madrid.

LD publica dos resoluciones para aprobar la propuesta de clasificación de ofertas en las que se adjudican a Tecnivial dos contratos de ADIF por valor de 1 millón de euros, respectivamente, en abril de 2019 y en abril de 2021. Ambos documentos son firmados por Ángel Contreras como director general de conservación y mantenimiento "en uso de las facultades atribuidas en virtud de la Resolución de Presidencia de Delegación de Competencias".

Adjudicación de ADIF a Tecnivial.

La semana pasada, el ministro de Transportes Óscar Puente aseguraba que la destitución de Contreras como presidente de ADIF después de haber sido presidente de la entidad menos de un año no tenía relación con el caso Koldo: "Este fin de semana he escuchado cosas que no me han gustado nada. Como vincular la destitución con el caso Koldo. No tiene ninguna relación con el caso Koldo. Es importante preservar honorabilidad de las personas, no manchemos el nombre de nadie". Puente afirmaba que esta decisión respondía a "una iniciativa del Ministerio que pretende componer un equipo que funcione con estrategia ministerio".

Los contratos entre ADIF y Tecnivial

El registro mercantil muestra que en junio 2019, ADIF le concedió 1 millón de euros a Tecnivial por el "suministro de pantallas, cartelones y postes de sujeción fija". En julio, ADIF le asignó 17.760 euros más en "suministro e instalación de señales", 1 millón de euros por el "suministro de pantallas, cartelones y postes de sujeción fija" y otros 56.508 euros en "suministro e instalación de señales".

En 2021, ADIF otorga 11.577 euros y 2.031 euros en "suministro de señales. También 532.400 euros en "suministro de 2 lotes de viseras de protección" y 5.498 euros en un "contrato menor para el suministro y transporte de planchas". En septiembre, esta misma empresa pública le adjudica 440.000 euros por el "suministro de dos lotes de viseras de protección" y 4.920 euros más en un "contrato menor para el suministro y transporte de cuñas". En diciembre, ADIF le otorga otros 13.024 euros por la "fabricación y suministro de señales".

En el 2022, ADIF aprueba dos contratos cuantiosos por valor de 1.210.000 euros y 1 millón de euros respectivamente, para el "suministro pasos a nivel elastoméricos". Finalmente, en 2023 ADIF le adjudica 14.831 euros en "suministro de piquetes de entrevía", y 114.410, 60.243, 59.566, 66.649, 62.225 y 32.766 euros para el "suministro de la solución integral para la identificación de vías".