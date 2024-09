El rector de la Complutense restringe el acceso al Consejo de Gobierno para cortar las informaciones sobre Begoña Gómez

Tras la polémica suscitada el pasado mes de julio, la celebración de un nuevo Consejo de Gobierno de la Universidad Complutense (UCM) este martes había generado gran expectación, máxime después de que la Audiencia de Madrid haya dado vía libre al juez Peinado para que investigue también la supuesta apropiación indebida de un software por parte de Begoña Gómez. La cita debía comenzar a las 9:30 de la mañana en primera convocatoria y a las 10, en segunda y, tal y como se lleva haciendo desde hace una década, debía retransmitirse en abierto a través de su página web y su canal de Youtube. La sorpresa llegaba cuando, pasada esa hora, seguía siendo imposible visionarlo.

"Ha sido una auténtica sorpresa. Tras tantos años y rectores (se lleva retransmitiendo en abierto desde hace 10 años), por primera vez se ha hecho una emisión restringida a través de Teams solo para miembros y previa autorización de un moderador", denuncian las fuentes de la UCM consultadas por Libertad Digital.

Pantallazo que demuestra que el último Consejo de Gobierno "es privado"

Las amenazas de Goyache

A nadie se le escapa el enfado que provocó en el rector la filtración de ciertas informaciones que dejaban en evidencia no solo a Begoña Gómez, sino al propio Joaquín Goyache, quien, tal y como terminó reconociendo ante el juez, fue llamado a La Moncloa para negociar la cátedra que finalmente acabaría concediendo de forma un tanto sospechosa a la mujer del presidente del Gobierno.

"Entre los principios éticos de los empleados públicos se incluye el deber de guardar secreto y entrecomillo ‘de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida legalmente y mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos que se conozcan por razón de su cargo, sin que puedan hacer uso de la información obtenida para beneficio propio o de terceros o en perjuicio del interés público’ -advertía Goyache el pasado mes de julio-. Ya saben que esto es una falta disciplinaria grave".

Al mismo tiempo que pronunciaba estas palabras, el rector de la UCM recordaba que todas las reuniones se retransmitían en abierto, pero ya dejaba la puerta abierta a revisar estos protocolos: "Es una cuestión de transparencia que quizás sea demasiada. No todas las universidades, ni mucho menos la gran mayoría, retransmiten los Consejos de Gobierno y los dejan a disposición durante meses o años como hacemos en esta universidad. Bueno, ya lo debatiremos en profundidad si es conveniente o no".

Sin explicaciones al respecto

Dos meses después, sin embargo, ese debate no se ha producido, sino que directamente Goyache ha tomado una decisión salomónica: el acceso al directo será exclusivo para miembros y previa autorización. Aun así, según las fuentes consultadas por LD, estos sí podrán solicitar la grabación para verla en diferido. "Y me consta que varios lo han pedido", advierten. Ante la polémica suscitada, no se descarta que el rector opte finalmente por subir el vídeo en abierto. A la hora de escribir esta noticia, no obstante, las imágenes siguen sin estar disponibles ni en su web ni en su canal de Youtube.

Tal y como ha podido saber este periódico, durante la reunión de este martes, Goyache fue preguntado tanto por su decisión como por las novedades del caso Begoña Gómez que afectan a la complutense. Sin embargo, el rector dio la callada por respuesta, una actitud que recuerda a la ya mantenida el pasado mes de julio. En aquella ocasión, tras escuchar las amenazas a cuenta de las posibles filtraciones, el decano de la Facultad de Ciencias de la Información, Jorge Clemente, pidió la palabra "por alusiones". Visiblemente molesto, Goyache le cortó de manera tajante: "No tiene la palabra".

El decano más crítico se defendió apelando al reglamento y las distintas normativas de la UCM. "Por alusiones, tengo derecho", repitió una y otra vez. "Yo también tengo derecho a muchas cosas", le espetó entonces con sorna, imponiendo su criterio: "Yo soy el presidente de este órgano y no le cedo la palabra. Ya saldrá en los medios que le retiro a usted la palabra".