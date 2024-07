El rector de la Complutense amenaza a quienes filtren datos del caso Begoña y silencia al decano más crítico

A medida que se estrecha el cerco sobre la actividad de Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid, los nervios empiezan a apoderarse de sus máximos dirigentes. El propio rector de la UCM ha iniciado el Consejo de Gobierno de esta semana amenazando con imponer "faltas disciplinarias graves" a quien filtre datos y conversaciones relativos a la polémica cátedra codirigida por la mujer de Pedro Sánchez.

"Entre los principios éticos de los empleados públicos se incluye el deber de guardar secreto y entrecomillo ‘de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida legalmente y mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos que se conozcan por razón de su cargo, sin que puedan hacer uso de la información obtenida para beneficio propio o de terceros o en perjuicio del interés público’ -ha leído Joaquín Goyache-. Ya saben que esto es una falta disciplinaria grave. No quiero darles a entender nada, ni mucho menos".

Según su relato, tal advertencia se debe a las quejas de "bastantes personas" que aseguran que "no se sienten libres para opinar si todo lo que se dice aquí se va a contar por ahí fuera". Lo curioso del mensaje es que, tal y como él mismo reconoce, "en este Consejo de Gobierno o en el Claustro, todo se retransmite", por lo que "no hay confidencialidad posible". Sin embargo, Goyache deja la puerta abierta a revisar estos protocolos. "Es una cuestión de transparencia que quizás sea demasiada. No todas las universidades, ni mucho menos la gran mayoría, retransmiten los Consejos de Gobierno y los dejan a disposición durante meses o años como hacemos en esta universidad. Bueno, ya lo debatiremos en profundidad si es conveniente o no, pero sí les rogaría que lo que se hable en un órgano o en unas reuniones se mantenga dentro de la privacidad y la lealtad institucional".

Enfrentamiento con un decano

Durante el Consejo de Gobierno también ha quedado patente la tensión existente entre Goyache y el que probablemente sea el decano más crítico, el de la Facultad de Ciencias de la Información. Así, cuando Jorge Clemente ha pedido la palabra "por alusiones", el rector le ha cortado de manera tajante: "No tiene la palabra". El decano se ha defendido apelando al reglamento y las distintas normativas de la UCM. "Por alusiones, tengo derecho", ha insistido.

"Yo también tengo derecho a muchas cosas", le ha respondido con sorna Goyache, quien ha zanjado la disputa imponiendo su criterio. "Yo soy el presidente de este órgano y no le cedo la palabra. Ya saldrá en los medios que le retiro a usted la palabra", ha concluido visiblemente molesto por el impacto que toda esta polémica está teniendo en la prensa.