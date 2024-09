Carcajadas en el pleno en el último ataque de Álvarez de Toledo a Bolaños: "Está muchísimo peor de lo que yo creía"

Hoy la diputada popular ha utilizado su pregunta para hacer un balance de la gestión del ministro Bolaños. Empezó con "usted está muchísimo peor de lo que yo creía", que arrancó risas en el hemiciclo y rictus-risa del propio ministro.

A continuación, Cayetana Álvarez de Toledo ha desgranado los "éxitos" del triministro (Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes) preguntándole "para qué le nombraron ministro, exactamente". Y se responde que para poner la Justicia al servicio de Sánchez.

La diputada popular le afea a Bolaños que hoy se presentaba en las Cortes tras dos fracasos espectaculares: la "misión blindar a la mujer del presidente" y "la misión blindar el voto del señor Puigdemont".

En cuanto al primero, Álvarez de Toledo expuso que, pese a la campaña de linchamiento contra el juez Peinado, ayer la Audiencia Provincial dio vía libre al instructor para que investigase también la apropiación del software de la Universidad Complutense. "Insultar al juez", en opinión de Cayetana, "es al condición sine qua non para ser ministro". Eso sí, "no se atreven a llamarle prevaricador, no vaya a caerles una demanda como a Belarra". "Deje de acosar a los jueces" le exigió la popular subiendo el tono, "y pida perdón al juez Peinado por lesionar su derecho al honor".

En cuanto al segundo fracaso, "la misión blindar el voto del señor Puigdemont" señaló la popular que "ni estabilidad, ni senda ni nada".

"Y eso a pesar de la última romería a Suiza, un escándalo inédito en Europa", continúo Álvarez de Toledo. Recordó las palabras de Marlaska de hace unos días —"Nos hubiera encantado que Puigdemont hubiese sido detenido, no se repetirá"— y le espetó: "Mira, lo tiene muy fácil, señor Marlaska. Detenga aquí ahora e interrogue al señor Cerdán".

"En resumen, señorías: el gobierno da por muerto a Puigdemont, Puigdemont da por muerto al señor Cerdán, en Esquerra se están matando, y usted, señor Bolaños, permítame que se lo diga, empieza a tener muy mala cara", concluyó Cayetana Álvarez de Toledo.