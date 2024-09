Entre los compromisos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su viaje a Nueva York con motivo de la Semana de Alto Nivel de la ONU estaba su participación en un acto de ONU Mujeres. En un momento especialmente delicado para el presidente, encadenando derrotas parlamentarias mientras la justicia sigue investigando a su mujer y a su hermano, Sánchez iba a recibir un galardón por su compromiso con la igualdad y quien le entregaría el premio sería la actriz y también activista feminista Anne Hathaway.

Si bien desde el Gobierno se apresuraron a mostrar su entusiasmo por la foto de Sánchez con la estrella de Hollywood, finalmente el presidente se quedó sin conocerla. Hathaway, embajadora de ONU Mujeres, declinó su asistencia al acto por problemas personales.

El presidente en cualquier caso sí recibió el galardón He for She en reconocimiento a su promoción de la paridad en España y tuvo ocasión de proclamar que la defensa de los derechos de las mujeres es una de las "principales líneas de actuación" del Gobierno y una de las "principales prioridades" de la agenda política.

"Debemos alzar la voz y recordar al mundo que por desgracia la igualdad de género no es una realidad sino todavía una aspiración, no un lujo sino una necesidad, no un capricho progresista sino un derecho humano básico que nos atañe a todos", defendió Sánchez durante su intervención en un evento que celebraba el décimo aniversario de la Alianza He For She.

Más dinero para la institución que le ha premiado

Entre otros anuncios, Sánchez señaló que España aumentará su financiación a organizaciones que trabajan por la igualdad de género, incluida ONU Mujeres, con el objetivo de situarse entre los diez principales contribuyentes.

También prometió que seguirá trabajando para avanzar en la paridad y la igualdad de género en España, en la UE y en el mundo.