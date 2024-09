El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se alejará la próxima semana de los problemas y polémicas que lo acechan en España con un viaje a Nueva York para participar en la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas. En su agenda, un acto destaca especialmente: será reconocido con el galardón de 'Champion Mundial' por su compromiso con la igualdad de género, un premio que recibirá de la actriz y activista Anne Hathaway, en un evento organizado por ONU Mujeres.

La noticia, adelantada por Prisa, fue celebrada por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, a través de Twitter: Puente ha sacado pecho por el galardón con un "Dios mío. Esto no sé si lo va a superar Feijóo".

Dios mío. Esto no se si lo va a superar Feijoo. "Anne Hathaway entregará un premio a Pedro Sánchez la próxima semana en Nueva York". https://t.co/5mQqxfaQxZ vía @La_SER — Oscar Puente (@oscar_puente_) September 19, 2024

El acto, que se enmarca dentro de la campaña He for She y se celebrará durante la noche del martes, reconoce el esfuerzo de aquellos líderes y gobiernos que han demostrado un compromiso firme con la igualdad de género a través de sus políticas y acciones. "Los hombres han comenzado a defender a las mujeres y niñas contra las desigualdades y la discriminación que ellas enfrentan. Ahora es momento de aunar esfuerzos. He For She es un movimiento solidario para la igualdad de género que reúne a la mitad de la humanidad en apoyo a la otra mitad, para el bien de la humanidad en su conjunto", dice ONU Mujeres sobre el galardón.

La campaña He for She fue lanzada en 2014 con el respaldo de la también actriz Emma Watson con el objetivo de movilizar a los hombres para que apoyen la igualdad en todo el mundo.

Por su parte, Hathaway, actriz de papeles como Diablo viste de Prada, ha estado al frente de varias iniciativas globales en defensa de los derechos de las mujeres y contra el acoso sexual.

Este reconocimiento será uno de los puntos destacados de la 79ª edición de la Asamblea General de la ONU, que se desarrollará entre el 22 y el 27 de septiembre bajo el lema Sin dejar a nadie atrás, actuando juntos para el avance de la paz, el desarrollo sostenible y la dignidad humana para las generaciones presentes y futuras.

Entre los temas que se abordarán estarán la guerra de Ucrania y la escalada del conflicto en Oriente Próximo.