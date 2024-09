El presidente de la Diputación de Málaga: "Sigo bloqueado por Óscar Puente, no me quita el sueño"

El presidente de la Diputación de Málaga, José Francisco Salado, ha asistido este viernes al programa especial de Es la mañana de Federico de esRadio en Mijas (Málaga), donde ha asegurado que no le "quita el sueño" haber sido bloqueado en redes sociales por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y ha cargado contra su gestión en torno a la falta de infraestructuras en la provincia.

"Hay falta de infraestructura en la movilidad, en la vivienda y en la falta de agua, que son los tres problemas de Málaga y los tres son competencia del Estado", ha sentenciado sobre la gestión del Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez en la provincia andaluza. Así, ha recordado que, tras haber negado durante años la necesidad de nuevas infraestructuras ferroviarias en la provincia malagueña, es ahora cuando el Gobierno "ha reconocido" que son necesarias y ha comenzado a hacer estudios para realizarlos. En este sentido, Salado ha instado al Gobierno a "tener voluntad política y poner fondos" para que el proyecto se desarrolle lo antes posible "como se está haciendo en Cataluña y en otras partes de España".

En la misma línea y respecto a la sostenibilidad hídrica, ha recalcado la importancia de poner en marcha una nueva desaladora para Andalucía después de que "el Gobierno se haya tirado discutiendo con la Junta de Andalucía durante años" cuando, al mismo tiempo, "le dan un crédito a Marruecos de 250 millones de euros para poner una desaladora".

La "traición" de María Jesús Montero

Asimismo, Salado ha aseverado lo que, a su juicio, es "una de las traiciones más importantes que se han hecho a Andalucía", la cometida por la ministra de Hacienda y ex consejera de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, con su apoyo al cupo catalán. Así, el presidente de la Diputación ha recordado los argumentos que Montero defendía cuando era parte del equipo de Gobierno de la Junta, radicalmente opuestos a los que hoy defiende.

En este sentido, ha calificado el concierto económico para cataluña que defiende el Ejecutivo de Pedro Sánchez como una "infamia para Andalucía y para toda España". Además, el cupo catalán supone, según Salado, "una prueba más de que Pedro Sánchez no está para gobernar sino para estar en el Gobierno y que, si tiene que vender al resto de España, la va a vender" durante los tres años que quedan de legislatura, ya que, ha augurado, Sánchez agotará la legislatura.

No espera "nada" de la reunión de Sánchez con Moreno

De la misma forma, el dirigente popular ha explicado que no espera "nada" de la reunión que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, va a mantener este viernes con el jefe del Ejecutivo ya que, cree, Sánchez buscará "sacar un titular para dividir la acción conjunta de los presidentes autónomicos del PP".

Aún así, ha defendido que el presidente andaluz debía ir a la reunión con el líder socialista para "poner encima de la mesa" aquellos temas que interesan a Andalucía y no dar argumentos a Sánchez que intenta, según ha dicho, poner a los dirigentes territoriales del PP en "situaciones incómodas" para que estos no se reúnan con el presidente del Gobierno y así "parezca que no se llega a un acuerdo por culpa del PP". Por estos mismos motivos, Salado cree que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso debe ir a la reunión si es convocada por Sánchez, aunque ha concordado con la presidenta madrileña en que "es poco serio ir a una reunión sin un orden del día".