Sánchez convoca a tres presidentes autonómicos el viernes y provoca malestar en el Gobierno de Ayuso

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comienza ya esta semana su ronda bilateral de reuniones con los presidentes autonómicos que anunció tras la polémica por el pacto del PSC con ERC sobre una financiación singular para Cataluña.

Será el viernes cuando reciba a tres de ellos. La primera reunión será con el lehendakari, Imanol Pradales, a las 10.00 horas en el Palacio de la Moncloa. A las 12.30 le tocará el turno al andaluz, Juanma Moreno y finalizará a las 16.00 con el presidente de Galicia, Alfonso Rueda. Desde el Gobierno aseguran que en estos encuentros pretenden que no se hable sólo de financiación sino que el objetivo es reforzar y fortalecer la colaboración entre el Estado y los gobiernos autonómicos, potenciar el diálogo e impulsar el entendimiento institucional entre las distintas administraciones.

La presidenta madrileña fue la primera en pronunciarse tras el anuncio de Sánchez y alertar a los suyos acerca de la estrategia real del jefe del Ejecutivo. "Yo le pido a los presidentes autonómicos que si hay una reunión sea para ir todos juntos porque este Gobierno va a intentar sobornarnos uno a uno en La Moncloa". Finalmente, en la cumbre auspiciada por Alberto Núñez Feijóo con sus barones, se consensuó una postura unitaria y todos ellos se comprometieron a tratar la financiación solo en "foros multiratelares".

Isabel Díaz Ayuso mostró después su satisfacción por ese pacto rubricado por todos y desde entonces tanto ella como su equipo responden lo mismo cuando se les pregunta si finalmente acudirá a la Moncloa si Sánchez la convoca. "Dependerá del orden del día que se establezca". De hecho, este mismo lunes por la mañana volvió a pronunciarse así en el Foro ABC. "Que yo vea el orden del día, que yo vea de qué va y ya veremos", dijo dejando abiertas todas las opciones.

Eso sí, la presidenta de la Comunidad de Madrid volvió a ser clara. "Sánchez quiere dividir a las comunidades autónomas y quiere normalizar el concierto catalán, (quiere) hacer lo que le da la gana e ir contra la verdad". También busca, en su opinión, "anular a la oposición, que es lo que está haciendo con el Senado", y "minimizar" al mismo tiempo "el papel de Núñez Feijóo". "Se pretende también mostrar que somos una República que se divide en Estados", resumió.

Ahora, tras enterarse de que el presidente del Gobierno ha convocado a tres presidentes autonómicos el mismo día, el malestar en su Ejecutivo crece. "Nos enteramos de que Sánchez recibe a los presidentes autonómicos de tres en tres, sin haber convocado previamente una reunión de presidentes. ¿Qué es lo que quiere?, ¿humillar a las autonomías porque no las gobierna?", se preguntan desde su gabinete.

No obstante, su postura no ha cambiado. Continúa siendo la misma: Díaz Ayuso acudirá dependiendo del orden del día. Ahora bien, advierten a este periódico que "si la convocan con otros dos, se pone más difícil". Porque si es así, "¿cuánto tiempo dura la reunión, media hora?", se preguntan.

Moreno y Rueda acudirán a su cita

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha confirmado que sí acudirá a la cita. Lo ha hecho a través de X, antes Twitter, donde también ha advertido de que no negociará bilateralmente sobre financiación.

"Soy claro: defenderé a Andalucía por encima de todo. Digo sí al diálogo, pero no negociaré bilateralmente sobre financiación. Debe convocar la Conferencia de Presidentes. Andalucía no es más ni menos que nadie", ha afirmado.

En la misma línea se expresó el presidente gallego, Alfonso Rueda, en su comparecencia tras el Consejo de la Xunta. Si Sánchez quiere hablar de ese tema "lógicamente" tendrá que escucharle, ha dicho, pero le va a "dejar claro desde el principio" que ese "no es el foro para avanzar en esa negociación ni para llegar a acuerdos", ya que ese tema debe tratarse en una reunión de todos los presidentes autonómicos.

"La única manera de hacerlo es sentarnos todos con las cartas boca arriba. Si solo conoces tus cartas, y no las de los demás, no sabes si llevas buen juego o no y esto, permítanme el símil, se trata de llevar el mejor juego para Galicia", ha considerado, por lo que cree que "no tiene sentido" hablar de cantidades.

Rueda ha recordado que llevaba cinco meses esperando por esta reunión con Sánchez, que solicitó tras ser recibido por el rey después de su toma de posesión, por lo que cree que es una "oportunidad" que hay que aprovechar y ha pedido "voluntad" por las dos partes para avanzar en los temas prioritarios para Galicia.