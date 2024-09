La demanda de Ayuso un día antes de la cumbre del PP: "Pido a mis compañeros que no compren la estrategia de Sánchez"

Isabel Díaz Ayuso inauguró este jueves el curso político. Lo hizo en Arganda del Rey ante su grupo parlamentario en la Asamblea. El acto se produjo un día después de los ataques del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra Madrid, a la que situó como el enemigo a combatir, y un día antes de la cumbre impulsada por Alberto Núñez Feijóo con los presidentes de las comunidades autónomas del PP.

En este contexto, la presidenta madrileña realizó un largo discurso – de unos 30 minutos- y de hondo calado político, en donde repasó cómo hemos llegado a esta situación de la que responsabilizó directamente a José Luis Rodríguez Zapatero. "Con él se reavivaron las heridas del pasado, se multiplicó el aliento independentista en sus horas más bajas y también alimentó de una manera mezquina la división entre derechas e izquierdas, entres españoles, entre hermanos, algo que ningún español en el presente quería. Nunca se había hablado tanto de la guerra civil como con Zapatero. Y desde entonces".

Pero la alocución de Díaz Ayuso estuvo centrada casi en su totalidad en el actual presidente del Gobierno, a quien comparó con Nicolás Maduro en más de una ocasión. "Ayer Sánchez volvió a tratar a los ciudadanos como borregos. Ahí tuvimos los insultos contra Madrid, el Gobierno que trabaja para que 16 consejeros de Illa, eso sí, vayan en el Lamborghini y los currantes madrileños se queden atrapados a diario en los Cercanías que ellos gestionan".

Y advirtió de que "nos lleva a un otoño convulso" ante el que su Gobierno, avisó, dará "todas las batallas". "Mezclan presupuestos y el sistema de financiación con el modelo territorial que han elegido democráticamente todos los españoles, entregando la historia y la unidad de España a los que simplemente han vivido siempre de ella para acabar con ella".

Pero la presidenta madrileña no se quedó solamente en repasar los escándalos, mentiras y bandazos que rodean a Sánchez y a su Ejecutivo sino que envió un claro mensaje a los suyos. "Hay una estrategia de intentar comprar a las comunidades autónomas del Partido Popular con dinero para dividirnos entre nosotras, para blanquear la ruptura territorial que se está pergeñando y para que el Partido Popular y la postura de su líder, Alberto Núñez Feijóo, se diluya, que él no pinte nada y que no pueda mostrar el inmenso poder que los españoles le han dado en las urnas esa. Es la estrategia y de ahí las reuniones que se llaman bilaterales, como si fuéramos distintos Estados", dijo sobre la propuesta de Sánchez de reunirse de manera bilateral con las comunidades autónomas mientras continúa sin convocar la Conferencia de Presidentes.

Así las cosas, pidió a sus compañeros de partido "que si hay una reunión sea para ir todos juntos porque este Gobierno va a intentar sobornarnos uno a uno en La Moncloa". "Y lo que pasa en Alicante, ha de importar en León, porque el futuro de Castilla-La Mancha nos ha de importar tanto como el de la Comunidad de Madrid".

"Mientras no haya una Conferencia de Presidentes – enfatizó-, los presidentes autonómicos no podemos sentarnos ante esta política mezquina a negociar nada. No podemos hablar de terruños, quieren comprar nuestro futuro". Y es que Ayuso lo tiene claro: "Pedro Sánchez desprecia también a las comunidades autónomas porque no las gobierna y, por eso, le pido algo a mis compañeros de partido, a los presidentes de las comunidades autónomas, que no compren la estrategia de Sánchez y de su cómplice Montero, a la que reconocerán por ser la señora que de tanto aplaudir genera más energía eólica que todos los molinos de Aragón".

No es la primera vez que la dirigente madrileña aprovecha el inicio de curso político para lanzar un mensaje claro a los suyos. El año pasado y ante Feijóo, presente en aquella ocasión en el acto, Ayuso alertó al PP de que no existe un ‘PSOE bueno’.

"Es hora de que abramos los ojos porque la base social del PSOE ha cambiado, ya no es la igualdad. No nos damos cuenta de ese cambio y estamos apelando, de manera bisoña, a un partido cuyos principios se esfumaron y unos supuestos valores socialistas que, como digo, ya no existen. La llamada vieja guardia del PSOE es maltratada, no tiene nada que hacer: ha fabricado un monstruo que ya no responde a su dueño, a su creador".