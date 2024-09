Ayuso sale satisfecha de la cumbre con Feijóo: "Celebro que vayamos todos a una"

Diez presidentes autonómicos del PP, el vicepresidente de Canarias, de Baleares y los presidentes de Melilla y Ceuta comenzaron a llegar poco antes de las 11.00 horas al Palacete de los Duques de Pastrana en Madrid, el lugar elegido para celebrar la cumbre con la que Alberto Núñez Feijóo quiso plasmar una postura unitaria de todos sus barones en torno a la financiación autonómica.

Lo que se preveía un encuentro tranquilo, se tornó convulso en las últimas horas cuando Pedro Sánchez entró en acción y trató de dinamitar el consenso entre las filas populares. Ocurrió el miércoles, durante el acto de inicio del curso político que el presidente del Gobierno celebró en el Instituto Cervantes. Desde allí, Sánchez anunció un cambio de modelo en el sistema de financiación y propuso encuentros bilaterales con todos los presidentes autonómicos con los que aún no se ha reunido desde que estos salieron elegidos en las urnas.

Un día después Isabel Díaz Ayuso decidió advertir sobre la estrategia del jefe del Ejecutivo y realizó una petición a sus compañeros de partido. "Yo le pido a los presidentes autonómicos que si hay una reunión sea para ir todos juntos porque este Gobierno va a intentar sobornarnos uno a uno en La Moncloa". Así, "mientras no haya una Conferencia de Presidentes, los presidentes autonómicos no podemos sentarnos ante esta política mezquina a negociar nada", dijo tajante.

Esto provocó cierto terremoto interno y, tras las opiniones manifestadas por distintas autonomías, la dirección nacional salió a marcar postura. "Respetamos cualquier reunión entre nuestros presidentes autonómicos y cualquier miembro del Gobierno", pero la línea roja está precisamente en la negociación bilateral de la financiación. "Defendemos la negociación multilateral del sistema de financiación". "Los que buscaban división no la han encontrado ni la encontrarán". Así las cosas, todos ellos han pactado un documento, que suscribieron este viernes, en el que se comprometen a tratar la financiación solo en "foros multilaterales".

"Celebro que vayamos todos a una"

La presidenta de la Comunidad de Madrid mostró su satisfacción por ello. "Las comunidades autónomas no le podemos ofrecer a Sánchez la caja común y, por eso, celebro este compromiso de no hablarlo en ninguna reunión bilateral para ser engañados".

Ayuso reconoció que todos los presidentes autonómicos tienen sus problemas particulares que les gustaría que fueran atendidos por el Ejecutivo central; en el caso de Madrid, el aumento de la inseguridad y el descontrol migratorio, apuntó. "Y claro que querría que esto fuera atendido en la Moncloa", pero "celebro que todo aquello que tenga ver con la caja común solo se hable en un foro leal con luz y taquígrafos", afirmó modulando su discurso del jueves.

La presidenta hizo hincapié en que en la reunión de Feijóo con los barones populares lo que sale reforzada es esa "unidad absoluta" entre ellos: "Todos los presidentes tenemos claro" que "mientras no haya una reunión conjunta, una reunión entre todos los presidentes autonómicos en Conferencia de Presidentes, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, no vamos a caer en la trampa de Sánchez y hablar por partes acerca de lo que es de todos", esto es, de la financiación autonómica.

Ayuso aseguró que no se ha movido de posición. "Lo he mantenido en el pasado, semanas atrás, ayer mismo, hoy y siempre". No se puede hablar con Sánchez "porque nos van a engañar" y porque el presidente "está prometiendo el dinero que no tiene y que no va a haber en la caja común". Y reivindicó también a Madrid como "la región más solidaria", algo que va a seguir siendo así pero conjugándolo con su autonomía fiscal. "Vamos a defender lo que han elegido los madrileños con mayoría absoluta en las urnas". En este asunto contó con una mención expresa de Feijóo durante su intervención tras los ataques directos de Sánchez a Madrid, a la que acusó el miércoles de beneficiar solo a los "ricos".

"Insisto en la frase que más me ha marcado del discurso de Feijóo: ‘Vamos a ir todos a una’", concluyó la presidenta, zanjando así la polémica desatada en las últimas horas.