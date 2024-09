La justicia europea sentencia ahora que Puigdemont no debería haber sido admitido como eurodiputado

Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí ejercieron como eurodiputados durante la pasada legislatura europea gracias a una ilegalidad cometida por el que fuera presidente del Parlamento Europeo entre julio de 2019 y el 11 de enero de 2022, cuando falleció David Sassoli, adscrito al grupo socialista. Sassoli revocó la decisión que había adoptado su antecesor en el cargo, Antonio Tajani (conservador) porque los nombres de Puigdemont y Comín no estaban en el listado enviado a la cámara europea por la Junta Electoral Central (JEC) de España.

Tajani se negó a acreditar a Puigdemont y Comín (Ponsatí entró después, tras la reordenación de la cámara por el Brexit) porque eso habría sido vulnerar una competencia del Estado español, no del Parlamento Europeo. La sentencia señala al respecto: "El presidente del Parlamento no dispone de ninguna competencia para controlar la exactitud de dicha lista (la de diputados que remite la JEC), so pena de quebrar el reparto de competencias entre la Unión y los Estados miembros".

De este modo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) rechaza el recurso que presentó Puigdemont, un recurso que dejó de tener sentido cuando el sustituto de Tajani, Sassoli, decidió admitir al expresidente catalán y al exconsejero Comín en la cámara, acreditarse como eurodiputados, cobrar incluso los atrasos y disfrutar de la inmunidad parlamentaria que ha permitido a Puigdemont moverse por Europa prácticamente sin restricciones.

En la sentencia se detalla que "el presidente del Parlamento Europeo no podía apartarse de la lista de diputados electos que las autoridades españolas le habían notificado oficialmente" y que "se limitó a hacer lo que estaba obligado a hacer: tomar nota de la lista de diputados electos notificada por las autoridades españolas, que constituía para él una situación preexistente derivada de decisiones que se habían adoptado en el plano nacional".

Por no jurar la Constitución en Madrid

A pesar de que la decisión judicial se ha adoptado cinco años después de la presentación del recurso, en 2019, sí puede tener consecuencias reales. De entrada, el Parlamento Europeo ha impedido que Toni Comín se acredite en esta legislatura por las mismas razones que adujo en su día Tajani y que ha ratificado el TJUE sin que quepa ya recurso de alzada. Es probable, pues, que Comín tenga que ceder su acta al siguiente en la lista, alguien que tendrá que jurar o prometer la Constitución en Madrid, que es el requisito que incumplieron Puigdemont y Comín para figurar en el listado de la JEC y que Sassoli pasó alto en una decisión ilegal.

Otra de las consecuencias que podría tener la sentencia es que se exija a Puigdemont, Comín y Ponsatí o al partido, Junts per Catalunya, la devolución de todas las cantidades cobradas durante los años en los que no debieron ejercer como eurodiputados.