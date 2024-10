Aumento alarmante de agresiones a sanitarios en España: "Me van a matar en una guardia y no voy a ver a mi madre"

Las agresiones a profesionales sanitarios en España han alcanzado niveles preocupantes, con un promedio de 40 incidentes diarios, según datos del Consejo General de la Enfermería. Este incremento ha generado alarma en el sector, que describe la situación como una "epidemia" de violencia. Luis Herrero, conductor del programa En casa de Herrero, abordó el tema en profundidad, destacando la gravedad del problema y la necesidad urgente de soluciones.

Un 10% más de agresiones en el último año

Luis Herrero abrió el debate subrayando el incremento del 10% en las agresiones a enfermeras en el último año. "Es un clima de violencia el que se está viviendo," comentó, advirtiendo que en otros países como Italia, la situación ha llevado a reclamar la intervención del ejército para proteger al personal hospitalario. En España, aunque no se ha llegado a ese punto, las cifras continúan en aumento.

Lorena López, colaboradora del programa, reforzó esta preocupación al detallar que en los últimos cinco años, las agresiones a sanitarios han crecido un 50%, según informes del Ministerio de Sanidad. "Lo más preocupante es que solo es la punta del iceberg," dijo, explicando que casi 15.000 agresiones se registraron en 2023, la mayoría de carácter verbal, aunque las físicas también están presentes.

Testimonios de víctimas

Uno de los momentos más impactantes del programa fue el testimonio de Javier, un enfermero que relató cómo fue agredido en 2022 mientras trabajaba en un centro de salud en Zaragoza: "Resulté herido con dos mordeduras en un gemelo," narró, añadiendo que dos compañeras también sufrieron lesiones graves. Este tipo de violencia se ceba especialmente en los profesionales de atención primaria, un sector vulnerable por la cercanía entre sanitarios y pacientes.

Otra sanitaria anónima relató su experiencia en la que un paciente la arrastró violentamente: "Sufrí un hematoma en el brazo izquierdo, dolor de cabeza durante un mes y esguince cervical," describió. Además, Victoria Muñoz, doctora en psiquiatría, contó cómo fue brutalmente atacada durante la pandemia: "Te haces una bolita y piensas: 'Que pase pronto'," recordó con angustia. "Me van a matar en una guardia y no voy a ver a mi madre," pensaba mientras recibía las patadas de un paciente en Ciudad Real que reaccionó con violencia porque no estaban permitidas las visitas durante la pandemia.

Consecuencias psicológicas y demandas de seguridad

Lorena López apuntó que el daño psicológico es quizás más profundo que las heridas físicas, afectando a la autoestima y causando ansiedad en los sanitarios. Un 13% de los médicos agredidos necesitan una baja laboral para recuperarse, según los datos presentados.

Ante esta situación, los profesionales sanitarios reclaman medidas de seguridad más estrictas, como la instalación de cámaras, más vigilantes y botones antipánico en los centros de salud. "Estamos vendidos," afirmó Victoria Muñoz, al señalar la falta de detectores de metales en los servicios de urgencias, lo que agrava la sensación de vulnerabilidad.

La postura del Consejo General de Enfermería

Para concluir, Luis Herrero entrevistó a Diego Ayuso, secretario general del Consejo General de Enfermería, quien confirmó el aumento de un 10% en el registro de agresiones, aunque matizó que esto refleja una mayor concienciación sobre el problema. "Desde 2017, las agresiones se han duplicado," reveló.

Ayuso identificó la "demora asistencial" en los servicios de urgencias como el principal detonante de las agresiones, que suelen ser verbales en un 80% de los casos, mientras que el 20% implica violencia física. El perfil del agresor, explicó, suele ser un hombre de entre 30 y 45 años, que ataca mayoritariamente a mujeres, quienes representan el 85% del personal de enfermería.

Medidas en marcha y futuras propuestas

Para combatir esta creciente violencia, Ayuso destacó las medidas implementadas, como el sistema de alerta "AlertCops", que permite a los sanitarios activar una alerta directamente desde sus móviles si están en riesgo. Además, mencionó la importancia de la formación en contención verbal para minimizar conflictos.

A pesar de los avances, los sindicatos y colectivos sanitarios insisten en que es necesario dar un paso más. "Las agresiones, sean verbales o físicas, deben ser denunciadas y castigadas con penas más severas," reclamó Javier. Desde 2015, agredir a un sanitario es considerado delito de atentado, con penas de hasta seis años de cárcel, pero en la práctica, muchas veces se saldan con sanciones mínimas.