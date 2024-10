En su línea habitual, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido contundente al expresar su apoyo a Israel, en el marco del primer aniversario del ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023. Durante su intervención en la II Academia de Nuevas Generaciones del Partido Popular de Madrid, Ayuso ha calificado de "insensato", "perverso" e "injusto" que se le pida a Israel que "no se defienda" y que "no ataque al terrorismo".

"Nadie entendería no hacer nada ante el mal"

Bajo esta premisa, Ayuso ha querido usar un ejemplo gráfico para argumentar su postura, al preguntar retóricamente si en España sería aceptable no reaccionar ante actos de extrema violencia. "¿Alguien entendería que en España secuestraran a mujeres, las violaran, las torturaran, las enseñaran por las calles mientras hacían todo lo que hacían con esos cadáveres y que luego se nos pidiera no hacer nada, no decir nada?". Es el planteamiento que ha puesto sobre la mesa la dirigente madrileña, refiriéndose a las atrocidades perpetradas durante la ofensiva de Hamás. Para la presidenta, ignorar este tipo de actos equivaldría a "abrirle la puerta al mal".

Balance del ataque del 7 de octubre

En este punto, la también presidenta del PP de Madrid ha hecho balance de los actos terroristas, calificando el ataque como el "mayor contra el pueblo judío" desde el Holocausto, una fecha que considera "triste y preocupante". Ayuso ha señalado que el 7 de octubre de 2023 no solo fue un atentado contra Israel, sino un ataque directo a la única democracia de Oriente Próximo. "Israel es un Estado donde existe igualdad entre hombres y mujeres, y donde incluso se permiten discrepancias políticas abiertas dentro de su ejército", ha destacado y además, ha puesto como ejemplo la participación en Eurovisión de Dana International, la primera mujer trans en ganar el certamen.

📡En directo. Desde San Lorenzo del Escorial, la presidenta @IdiazAyuso participa en la II Academia de la Juventud Madrileña, de @nnggmadrid . 🎙️ Podcast: La España del futuro https://t.co/CFTauMHIlK — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) October 6, 2024

No menos importante es el contexto en el que se produjo el ataque de Hamás, y por ello la presidenta ha recordado que el mismo tuvo lugar en un momento en que Israel y Arabia Saudí estaban "a punto" de firmar un acuerdo histórico. Para la dirigente, este ataque no fue solo una agresión militar, sino un intento de "desestabilizar" la región, apuntando que tanto Hamás como Hezbolá tienen este objetivo en mente. "Nadie quiere la guerra, ni que nadie fallezca", ha afirmado, a la par que considera que no es posible poner fin a estos grupos terroristas "con flores", en lo que bien podría ser perfectamente un recado (y consejo a la vez) para las proclamas utópicas de lideresas como Yolanda Díaz, o Ione Belarra. De hecho, otra sospechosa habitual, Irene Montero, ha reaccionado de manera furibunda en la red social X calificando a Ayuso como la "banalidad del mal".

Israel deja Gaza sin agua, comida, energía y medicinas; ocupa tierras ilegalmente; tortura, asesina, usa violaciones como arma de guerra; bombardea con fósforo blanco; destruye hospitales, escuelas, zonas de refugio Israel es un Estado terrorista y Ayuso es la banalidad del mal pic.twitter.com/tS3f0mBh4N — Irene Montero (@IreneMontero) October 6, 2024

Un apoyo sin fisuras a Israel

Por último, y en lo que podría ser otro mensaje para los partidos de izquierda, Isabel Díaz Ayuso ha rechazado de manera tajante las críticas hacia Israel por su respuesta militar a los ataques. "Lo que creo es que es perverso e injusto pedirle a Israel simplemente que se deje aniquilar", y añade que si Israel no actúa, "los siguientes serán otros países de la zona mediterránea".

📡 EN DIRECTO. PODCAST- LA ESPAÑA DEL FUTURO 🇪🇸 La presidenta @IdiazAyuso e @Idancausa intervienen en un nuevo Podcast. 🎙️ Síguelo en youtube: https://t.co/9sECVgEZR3 pic.twitter.com/rGHtSV1rdV — Nuevas Generaciones de Madrid (@nnggmadrid) October 6, 2024

Con estas declaraciones, la presidenta madrileña ha dejado clara una vez más su postura en un tema que genera intensos debates internacionales. Su intervención ha sido recibida con aplausos por los asistentes, en su mayoría jóvenes del Partido Popular de Madrid, quienes han visto en su discurso una defensa de los valores democráticos y una advertencia ante las amenazas que, según Ayuso, se ciernen sobre otras naciones si no se actúa de manera contundente frente al terrorismo.