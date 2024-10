Puigdemont amaga con tumbar a Sánchez: Borràs no descarta una moción de censura con el PP

Junts per Catalunya (JxCat), el partido del golpista prófugo Carles Puigdemont, cree haber encontrado la veta de un filón con los casos de corrupción que acechan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en los ámbitos familiar y político. Los emisarios del PSOE se han encontrado con un dirigente que ha decidido pasar a la ofensiva. O Sánchez consigue que se le aplique la amnistía y se aviene a las demandas económicas de JxCat o que se se someta a una moción de confianza. No descarta tampoco el siguiente paso, apoyar al PP y votar junto a Vox en una moción de censura contra Pedro Sánchez.

El prófugo está cansado de las largas del PSOE, de que no se aprecien avances de ningún tipo en asuntos como el catalán en Europa, la financiación de Cataluña o su propia situación legal. Considera que Sánchez podría hacer mucho más por acelerar su amnistía y que si no lo ha hecho es en parte para facilitar la presidencia de su hombre en Cataluña, Salvador Illa. En ese contexto, los casos de corrupción de Sánchez se le presentan a Puigdemont como una oportunidad para mostrar otra vez el peso de sus siete diputados en el Congreso.

De cara al público, JxCat mantiene que embarcarse en una moción de censura con el PP y Vox es un escenario casi imposible, pero la presidenta de la formación, la condenada por corrupción Laura Borràs, ya no descarta nada. "No descartamos absolutamente nada, nuestros votos no se pueden dar por hechos en ningún caso y creo que ahora el Gobierno ya está empezando a comprenderlo", ha dicho Borràs en declaraciones a Telecinco.

"Que se cumplan los acuerdos"

Junts siempre intenta dejar claro que le es indiferente quien gobierne en España y que solo le interesa Cataluña. Borràs lo ha vuelto a hacer esta mañana, pero ha introducido un matiz que revela a las claras que Puigdemont ha detectado la debilidad de Sánchez y se dispone a exprimir todas las posibilidades de la situación. La presidenta de Junts ha insistido en que la prioridad de su formación es que Pedro Sánchez cumpla los acuerdos a los que se comprometió para garantizarse la investidura. Y tiene que darse prisa porque en Junts están hartos de no apreciar ni avances ni ningún entusiasmo por la parte socialista. "Nosotros vamos a hacer valer nuestros votos para que se cumplan los acuerdos, sin descartar ningún otro escenario", ha dejado caer Borràs este martes en el acto de recuerdo del fusilamiento del presidente de la Generalidad Lluís Companys, el 15 de octubre de 1940.

Borràs se ha referido también a la negociación de los presupuestos y ha utilizado los mismos argumentos. Junts exige 42.000 millones de saque y el dinero previsto en inversiones para Cataluña que no se ejecute. "Sánchez y los suyos van comprendiendo cuáles son las reglas del juego. Sus derrotas parlamentarias van a ir al hilo de sus incumplimientos. Los acuerdos se alcanzan para cumplirlos y los presupuestos también", ha señalado la dirigente separatista.