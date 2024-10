La Guardia Civil ha intervenido en un comercio del distrito de Ciutat Vella, en Barcelona, una partida de 4.947 preservativos presuntamente falsificados, junto con otros productos de imitación de marcas reconocidas, como 353 encendedores y 6.050 librillos de papel de fumar. Estos artículos, que habrían sido fabricados en China y Tailandia, alcanzarían un valor de alrededor de 13.000 euros en el mercado.

La investigación se puso en marcha después de que los agentes obtuvieran información sobre la posible llegada de preservativos falsificados que no cumplían con los controles de calidad establecidos por la normativa vigente. El Instituto Armado realizó el hallazgo durante una inspección en el supermercado en el que se encontraban los productos sospechosos.

Cabe destacar que el uso de estos preservativos supone un grave riesgo para la salud pública, ya que no ofrecen garantías de calidad y -en consecuencia- podrían no cumplir con la finalidad del productor: dar protección ante las enfermedades de transmisión sexual y evitar embarazos no deseados.

Una persona investigada

En el marco de esta operación, llevada a cabo por la Patrulla de Fiscal y Fronteras (PAFIF) con base en Gavà, la Guardia Civil ha investigado a una persona por su presunta implicación en los delitos de falsificación y contra la salud pública. Este individuo es sospechoso de haber distribuido productos que vulneran la propiedad industrial y representan un riesgo para la seguridad de los consumidores.