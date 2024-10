El informe de la UCO sobre la presunta trama de corrupción en el entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es el principal ariete del PP contra el Ejecutivo, que cuenta con una mayoría muy frágil en el Congreso de los Diputados. En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio, el portavoz del PP en la Cámara baja, Miguel Tellado, ha comentado cómo será la estrategia de su partido ante los casos que cercan a Sánchez y, en especial, a su antiguo hombre de confianza, exministro de Fomento y ex secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos.

Tellado ha comentado el motivo por el que se refieren a Pedro Sánchez como "el Señor 1". Ha dicho que "lo del Señor 1 viene en el informe de la UCO. El Señor 1 es Pedro Sánchez según las revelaciones de las investigaciones de la Guardia Civil y creo que es así como le debemos llamar a partir de ahora porque es así como le llamaban y le identificaban los miembros de la trama". "El Señor 1 es Pedro Sánchez y todas las autopistas de la corrupción del PSOE conducen a Pedro Sánchez", ha reiterado el portavoz parlamentario del PP que cree que "nuestra obligación es señalarlo como el principal responsable".

El diputado del PP ha dicho que "es verdad que en estos momentos hay una estrategia en el PSOE que es establecer un cortafuegos y decir que nadie sabía lo que hacía Ábalos". En este sentido, ha apuntado que "el número uno es Sánchez, que es el que ordenaba; el número dos de esta trama de corrupción es Ábalos, que es el que ejecutaba, y yo ayer señalé a Marlaska como el número tres porque es el que trataba de tapar absolutamente todo a través de uso de los medios de la Guardia Civil y de los medios de su Ministerio".

Sobre el papel del ministro de Interior ha indicado que dio "un chivatazo por el que los miembros de la trama fueron conocedores de que estaban siendo investigados por la UCO" y facilitó "móviles opacos para los cabecillas de la trama para que estuviesen fuera del control de las FCSE y comprando desde su propio ministerio mascarillas".

La imputación del fiscal general del Estado

"Creo que ayer en el Congreso lo que vimos es un Gobierno a la fuga", ha apuntado Miguel Tellado, que ha recordado que "el primero que salió por piernas fue Pedro Sánchez". Sobre la huída del presidente del Gobierno ha dicho que "tardamos diez minutos en entender por qué y es que a los diez minutos todos los medios estaban contando que el Tribunal Supremo acababa de imputar por un delito de revelación de secretos nada más ni nada menos que al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz". "Quien debía velar y perseguir delitos los había cometido en beneficio del Gobierno de España que le había nombrado. La figura del fiscal general del Estado es una figura tremendamente sórdida en una democracia moderna como la nuestra", ha destacado.

Sobre la cercanía de Álvaro García Ortiz al PSOE ha recordado que "le hemos visto en 2019 participar con todo descaro en actos electorales del PSOE siendo fiscal de medio ambiente". "Estamos ante una persona idónea, que ya ha sido condenada por el Tribunal Supremo por abuso de poder para beneficiar a su antecesora en el cargo y no puede estar un minuto más en el cargo que ocupa", ha indicado. Esta figura para Tellado "es el mayor exponente de lo que representa y significa el sanchismo, que es colonizar todas las instituciones del Estado para ponerlos al servicio de los intereses de Pedro Sánchez". García Ortiz es "una especie de abogado de familia de la señora Begoña Gómez para intentar generar una cortina de humo y dirigir los tiros hacia un caso creado de forma artificial para dañar a un rival político".

Llamar a Sánchez a la Comisión del Senado

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados ha comentado si el PP llamará al presidente del Gobierno a la Comisión de investigación en el Senado sobre los casos de corrupción socialista. Ha dicho que "las responsabilidades de la esposa del presidente del Gobierno se depurarán en los juzgados correspondientes" porque "está imputada por un delito de tráfico de influencias y por otro de corrupción".

Cree, sin embargo que "las responsabilidades políticas le corresponden al presidente del Gobierno y donde debe dar cuentas es en la Comisión de investigación en el Senado". "Aquí se está desarrollando al mismo tiempo una investigación judicial y, en paralelo, la Comisión parlamentaria y a veces los tiempos no son los mismos y cuanto más retrasemos la comparencia de Sánchez en el Senado, más información tendremos en su contra. Creo que hay que medir los tiempos", ha indicado.

Confianza en la UCO

Miguel Tellado ha señalado que desde el PP "confiamos en la Justicia y en la actuación de la UCO". Sin embargo, ha apuntado que "es verdad que bajo el mandato de Marlaska se ha modificado una norma interna que obliga a la UCO a informar de sus actuaciones a los mandos de la Guardia Civil y por eso se ha producido el chivatazo en el caso Koldo y a nosotros nos preocupa porque tenemos confianza cero en el ministro Marlaska que es un sicario al servicio de Pedro Sánchez".

Ha insistido en decir que "confiamos en la UCO, en la profesionalidad de las FCSE y en la Justicia y por eso al Gobierno lo que le decimos es que más pronto que tarde se va a saber todo y le pedimos que deje de escapar y que asuma las responsabilidades". "Al menos las políticas porque la realidad es que si el señor Ábalos tuvo que dimitir por todo lo que supimos del señor Koldo hoy Sánchez debería dimitir por todo lo que sabemos del señor Ábalos. Simplemente aplicando la misma lógica que a ellos les llevó a exigirle la entrega del escaño al exministro de Transportes", ha destacado.

"Un Gobierno podrido, y el número 1 es Sánchez"

Tellado ha insistido en que "estamos ante una trama de corrupción que vincula a once ministerios", "ante un Gobierno podrido, y el número uno es el señor Sánchez". El portavoz del Grupo Popular en el Congreso considera que "hay que hacer un mapa para determinar cuál es la estructura de corrupción que se ha manejado desde que Sánchez llegó a la presidencia" y conocer "esos mecanismos de corrupción y de tráfico de influencias han operado desde el minuto uno". "Hay un denominador común que es Aldama, el amigo de Sánchez y Begoña, y está en prisión. Aldama no es el cabecilla, es el empleado de una trama. El que dirige esta trama es Pedro Sánchez, el "señor 1". Es una trama de corrupción organizada desde la presidencia", ha añadido.

Sobre la querella contra el PSOE por una información de The Objective, que tiene todos los visos de ser desestimada por carecer de pruebas, ha dicho que el partido la presenta porque le da "credibilidad" a la noticia: "Todo lo que se ha publicado por distintos medios contra el Gobierno se ha podido constatar".

Preguntado sobre por qué Begoña Gómez comparecerá en la Asamblea de Madrid y no en el Congreso o en el Senado, ha respondido que "las cámaras son autónomas", que "cada uno decide los tiempos", y ha manifestado "todo mi respeto para la decisión de la Asamblea de Madrid", con quienes mantiene una "comunicación de forma fluida y habitual".

Zapatero y Mari Mar Blanco

Sobre José Luis Rodríguez Zapatero, lacayo de la tiranía venezolana, Tellado ha dicho que "dicta la política exterior de España" y que eso "es tremendamente grave". El portavoz del PP en el Congreso aventura que, "en algún momento, llegaremos a saber cuáles son los intereses reales, a qué responde la actuación de Zapatero allí". "Es tremendo, en una democracia como la nuestra, ver a un expresidente del Gobierno amparar una dictadura", ha añadido.

Con respecto a la enmienda que convalida penas a presos etarras votada por PP y Vox, Tellado ha indicado que "hay un abismo moral entre quien no ve la gravedad en una enmienda y en el trámite de enmiendas, y entre quien de forma premeditada, con nocturnidad y alevosía tramita una modificación de ley para poner terroristas en la calle antes de tiempo".

Preguntado por la asistencia de Mari Mar Blanco al pleno de inmigración donde se acabó hablando de esta enmienda, el diputado ha respondido que ella "quiso asistir para enfrentar al PSOE con sus propias acciones": "Se me ha criticado por sacar una foto con víctimas del terrorismo del PSOE. La he retirado de mis redes por si alguna víctima se ha podido sentir ofendida, pero la intención de mis actos no la retiro, que es enfrentar al PSOE a su propia miseria moral". En su opinión, "el PSOE es un partido de miserables si reniegan de la defensa de las víctimas del terrorismo".

"Armengol tiene que saber que estamos vigilantes sobre ella"

En la sección de los oyentes de Es la Mañana el diputado popular ha comentado algunas de las cuestiones que le han hecho. "Sobre el engaño al que nos ha sometido el Gobierno con la Ley que rebaja penas a los terroristas a mí se me ha acusado de ser un portavoz muy duro. A la vista de lo que ha sucedido creo que no he sido lo suficientemente duro y que deberíamos ser más porque del PSOE hay que desconfiar absolutamente de todo lo que trae entre manos", ha asegurado.

También ha dicho que van "a tratar por todas las vías de frenar esta modificación de Ley" y en este sentido "vamos a ver lo que hace la señora Armengol y si es capaz de mandar al BOE una Ley a pesar de haber sido vetada en el Senado. Lo que representa ese veto que es que la Ley debería volver al pleno del Congreso de los Diputados". "Armengol tiene que saber que estamos vigilantes sobre ella. Primero porque nunca debería haber sido nombrada tercera autoridad del Estado, el cargo le queda enormemente grande, y, segundo, porque está permitiendo que se prostituya el poder Legislativo por el Ejecutivo y eso no estamos dispuestos desde el PP", ha explicado.

"Esta señora pone el Congreso a disposición del Gobierno, lo obliga a plegarse a los intereses del Gobierno y lo vemos pleno tras pleno. Mucho cuidado con lo que pueda hacer Armengol porque nosotros vigilamos todos y cada unos de sus movimientos", ha avisado Miguel Tellado.

Otro de los asuntos que ha comentado es la visita de algunos presidentes autonómicos del PP a la Moncloa. Ha explicado que desde su partido creen "que las administraciones tienen la obligación de hablar y cuando un presidente de una CCAA es convocado por el presidente del Gobierno a una reunión tiene la posibilidad de acudir y poner encima de la mesa las reivindicaciones de esta CCAA". "Lo que no puede pretender Sánchez es comprar la voluntad de presidentes autonómicos rompiendo la igualdad de los españoles que es lo que pretende con el cupo separatista que le ha otorgado a Cataluña. En esta convocatoria no ha obtenido el respaldo de ningún presidente autonómico a esta cuestión, ni siquiera los de su propio partido. Sánchez está muy solo", ha dicho.

Para finalizar ha hablado de las divisiones dentro del Ejecutivo y entre los socios de Sánchez. Ha indicado que "la parte honrada del Gobierno por muy honrada que se crea si convive con el delincuente acaba contaminándose. Es un mensaje que hay que hacerles llegar no sólo a los de Sumar sino a todos los que están apoyando el Gobierno de Sánchez".