Alejo Vidal-Quadras: "La gente tendría que ir a la Moncloa y sacar a Sánchez de allí a gorrazos"

El domingo 20 de octubre se celebra en la madrileña Plaza de Castilla una manifestación convocada por la Plataforma por la España Constitucional con el lema "por la Unidad, la Dignidad, la Ley y la Libertad ¡Elecciones generales ya!". Uno de sus promotores es el expolítico Alejo Vidal-Quadras que ha hecho un llamamiento en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio para que acuda la gente de forma masiva a esta convocatoria.

Ha dicho que la "gente ha hecho el diagnóstico correcto de lo que está pasando" y hay "dos cosas particularmente dañinas para la calidad de nuestro sistema democrático". Una de ellas es "la amnistía" a los golpistas catalanes del 1-O que es "mortal y letal" porque "desmonta el sistema del 78 y pulveriza el legado de la Transición". La otra, que le ha parecido "terrible" a Vidal-Quadras es "poner en la calle a los asesinos de Fernando Múgica, Gregorio Ordóñez y Miguel Ángel Blanco. "Esto es escupir en la cara no sólo de las víctimas y las familias sino de todos los españoles", ha añadido.

Alejo Vidal-Quadras ha dicho que "el fenómeno este se estudiará en el futuro. El caso de un Gobierno de la nación que es enemigo de la nación que gobierna". El Ejecutivo de Pedro Sánchez "gobierna aliado con aquellos cuyo objetivo político explicito es destruir esta nación. Es inédito, no se había dando nunca", ha apuntado el expolítico que cree que es "preocupante, triste y alarmante que el buen pueblo español no es consciente de lo que está pasando" porque "las encuestas hoy le están dando a Sánchez más de 100 diputados".

En este sentido ha dicho que "la gente tendría que ir a la Moncloa y sacarlo de allí a gorrazos, pero todavía tiene una intención de voto que le daría 120 diputados. Es una cosa muy extraña". Por esta razón, Vidal-Quadras ha dicho que "los que tenemos todavía la cabeza en nuestro siento tenemos que despertar a nuestros compatriotas y hacerles ver lo que está pasando porque están anestesiados".

El expolítico ha criticado que la izquierda "nunca ha aceptado" la democracia porque "cuando pierden montan un golpe". "Ellos no contemplan la alternancia democrática, no forma parte de su pensamiento. Como tienen esa superioridad moral y dicen que la historia está de su parte cuando la derecha gana te montan el golpe. Estos de ahora tienen esa mentalidad", ha añadido. También ha indicado que "a veces la oposición les da ciertas facilidades porque el coraje y la bravura no son sus características más destacada". De la izquierda ha añadido que "ellos avasallan" y "tienen una técnica que tiene una doble vertiente que es muy astuta: fabrican un monstruo que no existe, una imagen de la alternativa que es demonizada y como tienen una gran capacidad de crear opinión y muchos comiendo del pesebre eso les funciona muy bien. Por ejemplo: el caso de Vox".

En este, punto ha hablado de que la derecha "siempre tiene ese complejo" y el caso de los pactos es uno de esos ejemplos porque mientras la Sánchez "están gobernando con herederos del crimen organizado y con golpistas, para ellos lo inaceptable es Vox que nunca ha fado un golpe y respeta la Constitución".

Alejo Vidal-Quadras ha comentado que la izquierda tiene "este método que por desgracia les funciona" y que mientras "lo que está pasando va más allá de cualquier límite" hay una oposición que "ahora está con la agenda social y la conciliación mientras la nación se descompone". "El principal partido de la oposición, el PP, tienen que ser el que lidere una alternativa a esta pesadilla que tenemos en la Moncloa" lo que pasa es "que no se enteran". "Le he dicho a Feijoo que tiene que tener un discurso que en su base conceptual tiene que despertar al pueblo español", ha añadido.

Cree que para despertar al pueblo español de ese sueño en el que está hay que movilizarlo y para ello esta plataforma Por la España constitucional ha aglutinado a "casi 100 entidades de todas partes de España" que aunque son distintas "todas coinciden con un propósito que es que España vuelva a ser un país medio deciente cosa que con esta tropa no es".

Vidal-Quadras piensa que "lo que no sirve para nada es no hacer nada. Es lo que nos demostró un personaje entre 2011 y 2015 (Rajoy). Que por no hacer nada después llega Sánchez". Piensa que lo que hay que conseguir es que "la gente salga a la calle" y esas imágenes salgan en televisión y se vea a "miles de personas" protestando. Cree que movilizar a la gente "es el objetivo" y que "tendrá un efecto mayor o menor, pero algo hará". En este sentido, ha apuntado que "lo que hay que hacer es algo que realmente sea determinante" que sea "el desencadenante" para que Sánchez se vaya porque "este individuo que nos gobierna no se va a ir por la vía normal. Hay que montar algo que sea realmente potente".

Ha puesto el ejemplo de la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y ha dicho que "en ningún estado de la Union este tipo después de ser imputado no hubiera aguantado ni 24 horas, de hecho él habría dimitido". Un fiscal general del Estado que "está investigado y dice que no se va". Hay "una parte de España está desnortada y hay que sacudirla", ha añadido.

El "milagro" de haber sobrevivido al atentado

Alejo Vidal-Quadras ha hablado también del atentado que sufrió hace casi un año cuando un sicario le disparó a quemarropa y la bala le hirió en la cara en Madrid. Ha contado que su caso "fue un milagro" porque "los sicarios profesionales hacen dos tipos de disparos mortales: al cuello y la cabeza". "Éste iba a tirar al cuello, pero como me habló y me giré me dio en la mandíbula", ha relatado.

La investigación del atentado está "bajo secreto de sumario" pero "no hay ninguna duda que es Irán". En este sentido ha contado que informes recientes dan una visión "aterradora" de cómo actúa el régimen iraní. Ha dicho que "han organizado centenares de atentados en cinco contienes siempre contra disidentes iraníes en el exilio, pero hace unos años empezaron a matar a figuras políticas de otros países".

Esos atentado los hacían miembros de "la Guardia Revolucionaria", pero tras algunos problemas y "ahora los encargan a profesionales". Los sicarios que atentaron contra él eran de "la Moccro Maffia holandesa" una organización criminal que además del tráfico de drogas tienen "una rama del negocio que se encarga de matar gente". Los investigadores han "detenido a ocho personas" implicadas en su atentado entre los que hay también "un español y un venezolano". Piensa Vidal-Quadras que hay un "eje explicito que es Caracas-Moscú-Teherán" y otros cercanos como "China, Nicaragua, Cuba y Corea del Norte". "La España de Sánchez colabora" con ellos, ha apuntado.

Sobre las motivaciones del atentado ha explicado que "en octubre de 2022 los Ayatolás sacaron una lista de occidentales sancionados por ellos. En esa lista había individuos y entidades. Yo estaba el primero de esa lista. Y de las entidades una la presido y la otra la presidí. Quizá fui optimista y pensé que no se atreverán… un expresidente del Parlamento Europeo. Me equivoqué".