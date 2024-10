Otra más de Illa: sus contratos de guantes para el covid revelan que se compraron con un sobrecoste del 500%

La soterrada comisión de investigación impulsada y ahogada por el PSOE en el Congreso de los Diputados puede haber servido para meter un lío al que fuera ministro de Sanidad en época del covid y ahora presidente de la Generalidad de Cataluña. Y es que los contratos aportados han demostrado que sus compras de guantes de nitrilo llevaron un sobreprecio de nada menos que un 500%.El análisis se ha efectuado sobre dos contratos muy concretos: "Expediente COVID62. Contratación para el suministro de 52 millones de guantes de nitrilo por un valor de 5.564.000 (IVA incluido). Expediente COVID67. Contratación para el suministro de 40 millones de guantes de nitrilo, por un valor de 3.880.000, IVA incluido".

Contratos con carácter urgente

La documentación aportada muestra que, "con fecha 14/5/2020; la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, (INGESA) del Ministerio de Sanidad, adjudicó a la empresa MEMBER OF THE TRIBE SL, el contrato 9 citado para el suministro de 52 millones de mascarillas por un valor de 5.564.000€, IVA incluido. Posteriormente, con fecha 1/6/2020, INGESA volvió a adjudicar otro contrato a la misma empresa para el suministro de 40 millones de guantes por un valor de 3.880.000 €". Por lo tanto, el encargo del Ministerio de Sanidad supuso el suministro de 92 millones de guantes de nitrilo por un valor total de 9.444.000 € (IVA incluido).

Ambos contratos se tramitaron por el procedimiento negociado, sin publicidad y carácter de emergencia, por lo que no se solicitaron ofertas y se procedió a la adjudicación a la empresa de forma directa.

En relación con estos contratos, hay que hacer las siguientes consideraciones:

La compañía adjudicataria, con sede en la provincia de Barcelona, tiene como objeto social el diseño, fabricación y comercialización de prendas de vestir y accesorios. Es decir, su objeto social nada tiene que ver con el suministro de productos sanitarios como era el objeto de la contratación indicada. Además, y según lo publicado por la prensa, no había concertado hasta dicho momento contrato alguno con las administraciones sanitarias", señala la documentación aportada.

Igualmente, "no consta que hubiese una comprobación, tal y como determinan el Consejo de Estado y el Tribunal de Cuentas, de la correlación del objeto social de la empresa con el de los contratos, o su solvencia económica, a la hora de comprobar la idoneidad de la empresa para ser adjudicataria, sin que se haya justificado de forma expresa su no necesidad".

Precios desorbitados

Pero lo más interesante llega con los precios pagados. Porque otras administraciones compraron mucho más barato y estaban con los mismos problemas para localizar proveedores. "El precio de la unidad de guante de nitrilo ofrecido por la empresa Member of the Tribe S.L., adjudicataria del contrato, fue de 0,10 €. Esto representaba un coste mucho mayor del que en esas mismas fechas ofrecieron otros proveedores que resultaron adjudicatarios de los correspondientes contratos de suministros, tanto por parte del propio Ministerio de Sanidad, como de otras instituciones".

Efectivamente, los ejemplos son numerosos: "Así se pueden tener como referencia los siguientes ejemplos de compras realizadas durante los meses de abril, mayo y junio:

- El Servicio Murciano de Salud, compró guantes de nitrilo a proveedores como Izas Hospital, SLU y Laboratorios Hartman S.A. a un precio de entre 0,02 y 0,03 la unidad.

-El Servicio Cántabro de Salud compró guantes también a la empresa Laboratorios Hartmann por 0,02 € la unidad.

- El Servicio de Salud de Castilla y León adquirió guantes en El Corte Inglés a un precio de 0,04 € la unidad. También a la empresa Medline International Iberia por 0,07€ la unidad.

- El Servicio de Salud de Castilla la Mancha adjudicó a la empresa Nacatur 2 España S.L. la adquisición de 42 millones de guantes a un precio de 0,08 € la unidad.

- Hasta el propio Ministerio de Sanidad y, en concreto, INGESA; adjudicó en esas fechas a la empresa Sanicen S.A. el suministro de 17 millones de guantes a un precio de 0,05€ la unidad".

Desajustes de los precios

Por lo tanto, la adjudicación a la empresa Member of the Tribe "no tenía ninguna lógica económica que justificase la contratación a una empresa cuyo objeto social no era concordante con la naturaleza del suministro". Y el precio de adjudicación por unidad, por encima de 0,10 € la unidad, representó un sobrecoste de entre el 25% y el 500% de las adjudicaciones referenciadas.

Respecto a la propia INGESA, "supone un exceso de precio que tiene como consecuencia que se multiplicara por dos el precio pagado en adjudicaciones inmediatamente anteriores".

El Ministerio de Sanidad

Para colmo, y según figura en la descripción del contrato en el Portal de Contratación como de "tramitación de gasto ordinario"; el Ministerio de Sanidad adelantó 1.669.200 €, que supone el 30% del primer contrato (contrato 9). La compañía incumplió el plazo de 10 días de entrega que se establecía en las condiciones de contrato, por lo que se resolvió y se suspendió el segundo. Y, a pesar de que han transcurrido dos años, la administración no ha recuperado todavía el importe de 1.669.200 € que fue adelantado, con el consiguiente perjuicio patrimonial para la Administración y al correcto funcionamiento de los servicios sanitarios afectados.